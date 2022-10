Aislinn Derbez: 'Donde me ha pegado más duro la vida es como mamá'

Gracias a los cambios repentinos en su vida, Aislinn Derbez ha podido madurar en muchos sentidos. Sin embargo, reconoce que en su faceta como mamá de Kailani, las cosas resultan un tanto complejas, pues desea brindar a su hija una crianza alejada de los modelos con los que ella creció cuando era niña. La actriz abrió su corazón sobre este tema en el más reciente episodio de su podcast, La Magia del Caos, en el que tuvo como invitada a Michelle Renaud, con quien además habló de las relaciones de pareja y el divorcio, un aspecto que asegura pudo llevar por buen camino, a diferencia de lo que ocurre con las circunstancias que atañen a la maternidad, por lo que ha puesto gran atención en ello.

Durante la charla, Aislinn confesó que a lo largo de su vida ha podido concluir sin contratiempos sus relaciones amorosas, noviazgos y hasta un matrimonio, incluso manteniendo lazos de amistad con sus ex. Sin embargo, cuando se trata de asumir su papel como mamá, la situación cobra otros matices. “Donde me ha pegado más duro la vida es como mamá…”, dijo, para luego explicar un poco sobre el que cree es el origen todo. “Me pasó que yo me victimicé mucho con mi mamá, entonces justo… donde yo me victimizo y no tomo responsabilidad, digo: ‘A ver, es la mamá que me tocó, es donde tengo que aprender’, siento que es donde me está costando más trabajo…”, confesó la actriz, quien reconoció lo mucho que ha logrado evolucionar en ese sentido.

Para Aislinn, lo más importante es permanecer consciente de sus actitudes, algo que aplica al pie de la letra todos los días. Eso sí, tiene muy presente el hecho de que ser mamá implica una tarea más compleja que lo que ocurre en otros ámbitos de su vida. “La maternidad no ha sido algo natural, fácil, sencillo como de repente siento que se me da la relación de pareja o se me dan otras cosas. Como que siento que la relación de la maternidad, si me descuido tantito, hago justo lo que mi mamá hacía o hago justo lo que no quiero, me cuesta más trabajo… Entonces me di cuenta que en esas áreas donde nos victimizamos… ahí es donde la vida nos va a querer dar con todos para que aprendamos y trabajemos y lo estoy viviendo…”, afirmó.

La protagonista de la serie La Casa de las Flores también fue enfática al hablar de cómo a veces detecta conductas en ella similares a las de sus papás, por lo que pone especial cuidado en ello. “Ahorita sí estoy como muy alerta de qué relación estoy construyendo con mi hija… todo lo que juzgué de mi mamá, todo lo que yo me victimicé, donde la puse a ella como la mala y yo como la buena, todo eso a cada rato me cacho que mi instinto quiere hacer lo mismo…”, dijo en otro punto de la reveladora plática.

El amor por su mamá

En la conversación, Michelle Renaud también puso de frente lo mucho que en ocasiones se heredan ciertas actitudes de los padres, por lo que lo importante es aceptarlo y hacer todo para mejorarlo, algo en lo que Aislinn estuvo de acuerdo. Por tal motivo, aseguró que más allá de la manera en que fue criada por su mamá, el cariño que tiene por ella es inmenso. “La amo muchísimo, pero claro que hubo cosas que yo juzgué durísimo, que a mí no me gustó cómo me trató, cómo me hizo. Claro que mi mamá me dio cosas maravillosas pero tienes toda la razón, como que hay partes en donde digo: ‘Yo no quiero repetir lo que no me gustó de mis papás’, y finalmente es: ‘Híjole, soy así también, yo también soy eso’…”, dijo.

