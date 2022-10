Los 16 puntos por los que Amber Heard apela el veredicto en favor de Johnny Depp

Han pasado cuatro meses desde que la corte de Fairfax, Virginia diera su veredicto en el caso de difamación en el que se enfrentaban Johnny Depp y Amber Heard. Después de seis semanas de escuchar testimonios y la presentación de distintas pruebas, se dio el fallo en favor del actor, concediendo a la actriz solamente dos de los puntos con los que ella contrademandaba. Ante esto, Heard mostró su descontento de forma casi inmediata, publicando un mensaje apenas salía de la corte. Depp no se encontraba en el lugar al momento del veredicto, parecía que después de esas duras semanas había decidido continuar con su vida, actitud que ha mantenido hasta este momento, en el que incluso se habla de que se ha dado una nueva oportunidad en el amor. Pero lo mismo no ha sucedido para Amber, quien ha buscado por todas las vías legales cambiar el veredicto, lo que significaría que no tendría que pagar los más de 8 millones de dólares que en este momento debe a su exmarido. Después de que se le negara la desestimación del juicio y un primer intento de apelación, ahora la actriz, cargada de un nuevo equipo legal, ha presentado ante la corte 16 puntos en los que está apelando en este caso.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La razón por la que Amber Heard se ha tenido que hacer de un nuevo abogado

Si Amber no hubiera apelado, Johnny hubiera dejado el juicio atrás, según Camille Vasquez

Según los documentos de la corte a los que han tenido acceso medios como el Dailymail y Fox News, la actriz argumenta que al juicio le ha faltado evidencia clara y convincente de que ella actuó con malicia. Ante esta situación, el equipo de Heard presenta 16 puntos para la apelación, entre los que destaca la selección de Fairfax, Virginia, como el lugar en el que se llevó a cabo el juicio. Mucho se preguntó en su momento por qué se había solicitado que fuera este el lugar del enfrentamiento legal, y todo fue porque ahí es en donde se imprime el Washington Post, publicación en la que se publicó el artículo de Amber, en el que se basó el caso de difamación.

A pesar de que mucho se ha hablado de que en esta ocasión Amber presenta 16 puntos para conseguir su apelación, no hay muchas sorpresas en lo que ha presentado, pues muchos de sus argumentos fueron ya dados a conocer públicamente por su exabogada, Elaine Bredehoft.

VER GALERÍA

Los 16 puntos en breve

Entre los primeros puntos del documento legal se habla de la falta de referencia al juicio que Depp perdió en Reino Unido sobre este mismo tema, además de que se omitió la evidencia que se presentó en aquel país. El documento continúa explicando que los 3 argumentos por los que contrademandó Heard son en sus palabras ‘hechos’ y no opiniones -ha de recordarse que solamente se le otorgó la razón en dos de ellos, por los que se le otorgaron 2 millones en daños-.

El documento continúa en la misma línea de lo declarado en su momento por Amber, estableciendo que se dejó fuera mucha evidencia que ella presentó, hablando específicamente de documentación de sus conversaciones con médicos propios, así como con empleados de Depp. Una vez más se hace referencia a la evidencia de la ‘promesa’ que Amber hizo de donar el dinero del acuerdo de su divorcio, uno de los puntos más comentados a lo largo del juicio.

VER GALERÍA

Lo que han revelado los documentos del juicio de Johnny Depp y Amber Heard

Otro de los argumentos apunta a que se obvió evidencia sobre la reputación de Depp que precedía al artículo en el que se basó la demanda, además de que se reclama el que no se tomó en cuenta una objeción durante el testimonio de Johnny en el estrado. También se dice que se permitió que Johnny usara situaciones previas al artículo dentro de su declaración para que fueran consideradas por el jurado.

Una vez más se hace referencia a la selección del jurado, algo que ya se les había rechazado en otra instancia, además de que los documentos abordan también la relevancia en la corte de la frase del artículo que fue puesta en entredicho durante el juicio, en la que Amber decía ‘levanté la voz en contra de la violencia doméstica’. En esta misma línea apuntan a que Depp no logró comprobar que las declaraciones eran difamatorias, mientras que otro punto dice que no se logró comprobar que se actuó con malicia. Se habla de que los testimonios fueron inconsistentes y no coherentes. Mientras que, por último, se apunta a que la remuneración otorgada a Depp fue excesiva.

¿Será que esta vez la actriz logre su apelación?