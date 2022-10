Como pocas veces, Carlos Rivera habla de su relación con Cynthia Rodríguez

Este ha sido un periodo agridulce para Carlos Rivera. Por un lado, el cantante enfrentó la pérdida de su padre, aunque también tuvo la dicha de unir su vida en matrimonio a la de Cynthia Rodríguez. Pero más allá de los contrastes que hoy definen su historia, el guapo intérprete sigue adelante enfocado en sus éxitos profesionales, algo que ha logrado también inspirado por el amor. Como pocas veces, Rivera se refirió a su esposa, siendo muy discreto al compartir detalles de su vida personal. Eso sí, durante la charla no dudó en revelar si entre sus planes está el de formar una familia, algo que al parecer lo tiene muy entusiasmado.

Con la amabilidad que lo caracteriza, Carlos concedió unos minutos a la prensa, que quiso saber cómo marcha todo tras su reciente matrimonio con Cynthia, en específico si ella suele viajar con él para estar presente en sus conciertos. “Siempre vengo acompañado, la mayoría de las veces…”, dijo sonriente para los medios de comunicación, declaraciones retomadas por Televisa Espectáculos durante el Palenque Fiestas de Octubre, en la ciudad de Guadalajara. En ese espacio, el cantante también habló del sentimiento que lo invade en estos instantes. “Enamorado ya vengo desde hace mucho tiempo, digamos que sigo feliz…”, explicó al referirse a su nueva etapa como hombre casado.

La curiosidad de algunos reporteros fue tal, que no dudaron en preguntarle si entre él y su esposa se podrá dar alguna colaboración, lo que dio a pie a que Rivera respondiera sincero sobre la razón que los ha llevado ha mantenerse unidos por mucho tiempo. “Ya saben que nosotros, lo nuestro se queda en lo nuestro. Hemos tratado siempre de ser muy cautelosos de dividir mucho la parte artística con la parte personal y eso es lo que nos ha mantenido juntos durante muchos años…”, aseguró el intérprete, que suele ser muy reservado a la hora de abordar estos temas frente a las cámaras y los micrófonos.

En otro momento, y dado el contexto actual de Rivera, fue cuestionado sobre si entre él y Cynthia ya hay planes de formar una familia, a lo que respondió con toda discreción, pero dejando ver que se trata de un tema que los mantiene ilusionados. “Ojalá que pronto, Dios quiera que nos ayude… estamos en ello”, dijo sin revelar más detalles. Por ahora, el cantante se encuentra feliz por las gratificaciones que ha recibido a lo largo de este tiempo, más allá de las circunstancias complicadas que lo han llevado a la reflexión.

Un año de muchas emociones

Para Carlos Rivera, el 2022 ha sido un gran año. Sin embargo la pérdida de su padre lo hizo enfrentarse a uno de los momentos más duros en su vida. Lo cierto es que él asume todo con la mejor actitud, retomando poco a poco el cauce. “Es un año con emociones extremas, literalmente, pero agradecido con Dios sobre todo porque creo que me ha dado muchas bendiciones y he podido disfrutar de planes que he tenido durante muchos años, que se cumplieron que pude celebrarlo con mi papá, muchas cosas. Ahora lo que me toca es honrar su vida. Hay cosas que no se pueden cambiar, ojalá se pudiera, pero lo que sí se puede es celebrar y honrar a toda la gente que amamos. A él le encantaba venir a todos mis conciertos, él estuvo hasta el último que pudo estar, que fue en San Luis Potosí…”, contó. Así mismo, reveló que ya se prepara para las fiestas decembrinas, por lo que este año también le tocará compartir con la familia de Cynthia. “Nos toca a veces ir con mi mamá o ahora con mi otra familia, pero nos gusta estar en familia. Me gusta cocinar…”, dijo.

