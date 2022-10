El Canelo celebra orgulloso los 15 años de su primogénita: ‘Te amo hija mía’

Con la misma pasión con la que gana campeonatos mundiales, Saúl Canelo Álvarez desempeña su papel de papá. A pesar de su apretada agenda de trabajo, el tapatío no descuida su faceta más especial que es al lado de sus hijos. Emocionado por ver crecer a sus herederos este 12 de octubre, el pugilista está de fiesta por el cumpleaños número 15 de su primogénita, Emily, a quien dedicó una cariñosa felicitación en su cuenta de Instagram, donde compartió un par de fotos al lado de la joven quien, en los últimos años, ha estado volcada en la equitación, una disciplina en la que gracias a su talento se hecho de un nombre y del reconocimiento en el gremio.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Feliz de poder celebrar a su primogénita, El Canelo, quien debutó como papá a los 17 años con la llegada de Emily, le escribió: “Lo mejor que me pudo pasar hace 15 años. Te amo hija mía, sé muy feliz siempre. ¡Emily felices quince”, conmovida por las palabras del boxeador, la joven le respondió con un: “Lo amo pa”. El pugilista acompañó esta publicación de dos imágenes, una al lado de Emily captada en la fiesta de cumpleaños número 3 de su hermanita, María Fernanda, y otra en la que aparece al lado de sus dos hijas. Además de la felicitación en redes sociales, Emily compartió en su perfil una foto del obsequio con la que lo sorprendió su papá, se trata de un enorme arreglo de rosas blancas, rojas y rosas que acompañó de una tarjeta con la leyenda: “¡Felices 15 mi hermosura, estoy muy orgulloso de ti!”. La quinceañera escribió sobre esta instantánea la palabra: “¡Gracias pa!”.

VER GALERÍA

También en sus historias, Emily compartió la felicitación que publicaron en el perfil de su pequeño hermano Saúl Adiel, de 2 años, donde se le ve cargando al pequeño: “¡Feliz cumpleaños! Te quiero mucho Emily”, fue la frase que se lee sobre esta entrañable instantánea de los hermanos. Pero El Canelo y el pequeño Saúl no fueron los únicos en utilizar Instagram para felicitar a la cumpleañera, Anny Beltrán, su mamá, también le dedicó unas lindas palabras: “Emi deseo con el alma que estos 15 años sean mágicos para ti, que estén llenos de sueños, de ilusiones y de éxitos. Te deseo todo lo más hermoso del mundo, eres una bendición, un ser de luz, una alegría para los que te tenemos cerca, no sabes que felicidad me da verte llegar a esta etapa de tu vida, el ver que mi niña crece, que cada día alcanza sus sueños, que cada día me sorprende de cómo luchas por conseguirlos y llegar hasta donde está, me has enseñado a ser tu mamá, tu amiga y tu compañera de vida”, se lee en el feed de la tapatía.

En mayo pasado, durante la visita de Emily y su mamá a la Ciudad de México, donde la joven participó en el Longines Champion World Tour, madre e hija hablaron con la prensa de cómo estaban pensando celebrar su fiesta de 15 años: “Sí, vamos a festejar mis 15. Todavía no tenemos bien las cosas planeadas, pero ahí va quedando poco a poco”, dijo Emily, mientras su mamá añadió: “Va a ser una sorpresa. Va a ser en Guadalajara”. En esa conversación, la joven, quien se graduó de la secundaria en junio pasado, reveló que todavía no decide qué carrera va a estudiar: “Aún no sé qué quiero, porque mi vida todo el tiempo han sido los caballos y sé, obviamente dedicarme a algo que tenga que ver con los caballos, pero también poder manejar alguna empresa o algo así”, explicó.

VER GALERÍA

La gran conexión entre El Canelo y su primogénita

En julio pasado, El Canelo habló en entrevista para People en Español de los preparativos de la fiesta de su hija mayor: “Ella es la que está organizando todo, ahora sí es que lo está organizando ella lo único que quiero es que sea feliz con sus 15 años y hay que celebrarlo como debe ser”, dijo. Aunque es cuidadoso con los detalles que comparte de su vida personal, durante una entrevista con el periodista Graham Bensinger, el boxeador reveló por qué es tan especial la relación que tiene con su primogénita y recordó cómo reaccionó al enterarse que venía en camino: “Mi reacción fue llevarme a vivir a mi novia, en ese momento, renté una casa de mil pesos y me la llevé a vivir conmigo. Cuando empecé a tener todo, dinero, ese tipo de cosas siempre dije: ‘Pues le voy a mi hija lo que yo no tuve”, contó.