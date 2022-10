Aislinn Derbez abre su corazón sobre su divorcio: 'Empiezas a crecer para lados distintos'

A poco tiempo de cumplir tres años separada de Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez se siente plena al haber abordado su divorcio de la manera más congruente y madura. No fue sencillo dar ese paso, sin embargo, todo se dio sin contratiempos gracias al acuerdo mutuo y, sobre todo, al interés de ambos por proteger la integridad de su única hija en común, Kailani. Como pocas veces, la actriz protagonista de series como La Casa de las Flores, se ha sincerado sobre cómo enfrentó ese proceso, el cual le permitió cambiar su idea sobre el matrimonio y las relaciones de pareja, aprendizajes que ha querido compartir con sus seguidores a través de su podcast denominado La Magia del Caos, que en esta ocasión tuvo como invitada a Michelle Renaud.

Durante la reveladora charla, Aislinn contó que si bien su vida en matrimonio con Mauricio discurrió de manera satisfactoria, llegó un instante en el que ambos comenzaron a tomar caminos distintos. “Yo fui muy feliz, mi relación sí funcionaba muy bien, era preciosa, aprendimos muchísimo y fue algo más como inesperado. Fue algo más yo creo de que empiezas a crecer para lados distintos, de que empieces como a abandonarte a ti mismo por complacer al otro, yo creo que a los dos nos pasó lo mismo… No nos arrepentimos de absolutamente nada, fue maravilloso, hermoso, pero de repente como que (fue) inesperado sobre todo para mí, porque también quien toma la decisión, hay que respetar al que toma la decisión…”, confesó la intérprete.

Tras esta situación, Aislinn reconoce que asumió todo con la mejor actitud, pues lo más importante para ella fue superar lo que estaba ocurriendo, guiada siempre por la congruencia. Por supuesto, pudo consolidar este propósito gracias a que también acudió a terapia. “Es muy duro, y ahí es donde a mí me tocó un poquito confiar en la vida y confiar en qué me estaba pasando, porque yo perfectamente me puedo ir al lado de la víctima… sí, claro que había problemas, claro que habían cosas pero en mi cabeza no era tan grave, son cosas que todo mundo pasa… El reto en mi caso sí fue como de decir: ‘Pues tengo que soltar porque me lo están pidiendo. La vida y esta persona me lo están pidiendo. Tengo que aceptar como es y también tengo que respetar que en su cabeza ya no es’. Tienes que fluir con eso, aceptar eso y ese para mí fue el aprendizaje más increíble de mi vida…”, confesó.

La buena relación con Mauricio

Más allá de las diferencias por las que se separaron, Aislinn Derbez se siente plena del lazo cordial que ha forjado con Mauricio Ochmann, quien asegura es un padre ejemplar para su hija Kailani. Del mismo modo, expresó cómo asume el divorcio, una circunstancia que regularmente se asocia con algo negativo, aunque no siempre es así. “Yo de verdad ahorita volteo y digo: ‘Dios mío, gracias por lo que me pasó, gracias porque en ese momento no me daba cuenta, no lo veía’, y para nada me gustaría volver a esa versión de mí misma, y ahora es como que volteo a ver al papá de mi hija, lo quiero muchísimo pero como papá de mi hija me parece lo máximo y me llevo increíble con él… En realidad para mí es de los logros más increíbles de mi vida, es un éxito…”.

Del mismo modo, Aislinn habló de la situación que ambos enfrentaron cuando tomaron la decisión de hacer pública su separación, expuestos a la crítica de las personas que solían especular en torno a ellos. “Yo me acuerdo que en mi proceso lo estábamos viviendo los dos desde un lugar tan respetuoso, tan amoroso. Realmente era como de: ‘Duele, pero ahí la estamos llevando’. Nos veíamos y la gente ahí afuera (especulando)… puras tonterías…”, contó.

