Khloé Kardashian revela que le han extirpado un tumor del rostro

No han sido tiempos fáciles para Khloé Karadashian, quien en los últimos días ha sido centro de las miradas. Esta vez no por su complicada vida amorosa o por algún asunto relacionado con su famosa familia, sino por su estado de salud. Y es que la socialité, que en los últimos días se había dejado ver con algunos vendajes en el rostro, preocupó a sus fans debido a esta situación, generando algunos rumores en torno a una supuesta cirugía estética que se habría hecho. Fue por eso que la hija de Kris Jenner decidió tomar sus redes sociales para explicar la razón de sus vendajes, dejando fríos a todos al revelar que en días pasados tuvo que ser sometida a una cirugía en la que le fue extirpado un tumor que tenía en la mejilla. Una condición que logró detectar a tiempo debido a que está acostumbrada a hacerse chequeos de rutina, debido a que durante su adolescencia también le fue detectado un melanoma en la espalda, el cual también le fue retirado en aquel entonces.

Así lo ha compartido la misma Khloé a través de su historias de Instagram, donde habló de su padecimiento, del proceso que enfrentó hace unos días y de cómo se encuentra tras la cirugía, un momento que aprovechó para instar a sus seguidores a ser constantes con sus revisiones médicas, para así prevenir y detectar a tiempo cualquier situación. “He visto numerosas historias que han dicho sobre el vendaje en mi cara, con algunos de ustedes preguntando por qué he estado usando uno durante las últimas semanas. Después de notar una pequeña protuberancia en mi cara y asumir que era algo menor como un grano, decidí hacerme una biopsia 7 meses después de darme cuenta de que no se me quitaba”, explicó la fundadora de Good American.

Khloé reveló que tras haberse realizado dos biopsias, fue alertada por sus médicos de que debía realizarse una cirugía de manera urgente, pues lo que habían observado tras la biopsia era algo poco común en alguien de su edad. “Unos días después me dijeron que necesitaba una operación inmediata para extirpar un tumor de mi cara”, continuó. “Llamé al doctor Garth Fischer, un querido amigo de mi familia y uno de los mejores cirujanos de Beverly Hills que sabía que cuidaría increíblemente de mi cara”, señaló.

Por fortuna, la cirugía de la menor de las hermanas Kardashian resultó ser todo un éxito, por lo que se mostró agradecida con su médico, a quien reconoció por el excelente trabajo que realizó. “Estoy agradecida de compartir que mi médico consiguió extraerlo todo: toda la zona parece estar limpia y ahora estamos en el proceso de curación. Entonces, aquí estamos... Seguirán viendo mis vendajes y, cuando me lo permitan, probablemente verán una cicatriz (y una hendidura en la mejilla debido a la extirpación del tumor), pero hasta entonces espero que disfruten de lo bonitos que están estos vendajes”, agregó.

La reflexión de Khloé tras este duro proceso

La empresaria está convencida de que la prevención fue lo que hizo la gran diferencia en su caso, por lo que no dudó en invitar a sus fans a seguir su ejemplo. “A los 19 años, tuve un melanoma en la espalda y también me sometí a una cirugía para extirparlo, por lo que tengo predisposición a los melanomas. Incluso aquellos que no lo son, debemos revisarnos todo el tiempo”, comentó. “Soy alguien que usa protector solar todos los días, religiosamente, por lo que nadie está exento de estas cosas. Por favor, tómense esto en serio y háganse exámenes regulares, así como chequeos anuales”, agregó.