El tiempo no pasa por él, Fernando Colunga reaparece ante la sorpresa de sus fans El actor anunció el estreno de la nueva serie en la que participa y que marcará su gran regreso a la televisión

Uno de los regresos más esperados de la televisión es sin duda el de Fernando Colunga. El consolidado galán de telenovelas se había tomado una pausa de las pantallas, y ahora vuelve para protagonizar la serie titulada El Secreto de la Familia Greco. Estos días de promoción, el intérprete dio otra sorpresa más a su público, pues tomó la decisión de asistir como invitado a un programa de la cadena Telemundo, en donde no solo platicó del entusiasmo con el que asume este nuevo capítulo en su vida, sino que además dejo ver, a toda luz, la jovial apariencia que lo distingue. Por supuesto, esta reaparición ha sido muy comentada, pues son pocas las ocasiones en que el actor acude a este tipo de espacios, por lo que aprovechó para hacer frente a los rumores que, precisamente en días pasados, despertó una fotografía de él que comenzó a circular en la red.

Con una cálida bienvenida, las conductoras de Al Rojo Vivo presentaron a Colunga, quien tomó asiento en el set para conversar sobre este nuevo estreno que se llevará a cabo el próximo 4 de noviembre. En la serie, él interpreta el papel de Aquiles Greco, uno de los más distintos en su carrera, según afirma. “Lo primero que le encuentro (a la serie) es que es un gran reto actoral, y tú sabes que muchas veces la gente te ubica de cierta forma y es difícil que dejen abrir esa ventana para lo que haces, es lo que la gente que me ve en teatro me dice: ‘Yo no sabía que hacías comedia’… es un personaje muy complejo’…”, explicó el actor, visiblemente emocionado por esta gran oportunidad de volver a reconectar con sus fans.

En otro punto de la charla, una de las conductoras no olvidó referirse a la jovialidad que irradia su apariencia, más allá de los comentarios que algunos hicieron en días pasados, luego de que circulara en las redes una foto de Colunga. El galán habló abiertamente de esta situación, dejando ver cómo asume estos acontecimientos inherentes a cualquier figura pública. “Yo creo que en la actualidad el que le da seguimiento a una foto o una nota en la red social es que no tiene seriedad. Yo creo que aquí hay que dedicarnos a hacer personajes, a trabajar en lugar de estar perdiendo mi tiempo ahí…”, dijo en tono amable, dejando claro que nada de lo que se dice sobre su persona lo afecta.

En varios momentos de la conversación, se transmitieron también algunos vistazos de la transformación a la que se sometió Colunga para dar vida a Aquiles. En pantalla se pudo apreciar al galán personificando a un hombre mayor, con el cabello pintado de canas y arrugas en el rostro, lo que a su vez otorga dureza a este personaje con el que promete una actuación de primera. “La historia de la familia en sí es muy compleja, es un hecho real, lo cual lo hace todavía más difícil…”, explicó de la historia de esta serie, para la cual tuvo que viajar a Argentina, en donde se llevó a cabo la grabación durante la época de la pandemia, según contó.

Su tiempo alejado de las pantallas

Si bien Fernando Colunga estuvo alejado de la televisión, este tiempo se mantuvo enfocado en otros proyectos profesionales. Fue en 2015 cuando grabó su última telenovela, titulada Pasión y Poder, y desde ese entonces emprendió en otras facetas, como la de productor de cine, lo que además lo motivó para convertirse en uno de los fundadores del Cana Dorada Film Festival, el cual se realizó en República Dominicana en 2020.

