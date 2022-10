Kaley Cuoco presume su baby bump por primera vez tras anunciar su embarazo

El amor de Kaley Cuoco y Tom Pelphrey atraviesa por uno de sus mejores momentos. Fue apenas hace ocho meses cuando se dejaban ver juntos por primera vez, luego de conocerse de manera casual durante el estreno de Ozark -serie de la que Tom es protagonista-, al que la estrella de The Big Bang Theory había acudido como invitada. El flechazo fue instantáneo y ahora la pareja ha anunciado por todo lo alto que está en espera de su primera hija. Una noticia que sin duda los tiene muy emocionados y que ha causado todo tipo de reacciones de parte de sus fans, quienes también han celebrado la buena nueva. De hecho, la actriz no ha perdido la oportunidad de presumir su tierna pancita de embarazo, la cual, aunque aún es muy pequeña, ya comienza a notarse, por lo que la intérprete no podría estar más orgullosa.

A través de sus redes sociales, la protagonista de la serie de HBO The Flight Attendant compartió todo un álbum de fotografías en las que han quedado documentados los instantes más especiales de esta nueva etapa de vida, pues en ellas se puede observar el momento en el que confirmaron su embarazo por medio de una prueba casera, así como el instante en el que descubrieron que su bebé en camino será una niña a través de un increíble pastel de dos pisos relleno de betún rosado. Al pie de la fotografía, Kaley escribió un lindo mensaje en el que detalló que será hasta el próximo año cuando le den la bienvenida a su bebé, además de externar su sentir en este momento. “La bebé Pelphrey llegará en 2023. Me siento bendecida y en la luna”, compartió conmovida.

Por su lado, Tom también compartió la noticia en su respectivo perfil de Instagram, donde se mostró más que emocionado por la próxima llegada de su bebé, compartiendo algunas instantáneas similares a las que su novia compartió en sus redes sociales. “Y entonces, cada vez fue mejor”, escribió Tom, de 40 años, en la misma plataforma. "Te amo más que nunca, Kaley”, agregó.

Y aunque todas las fotos han sido realmente conmovedoras, las que más han llamado la atención de sus fans fueron en las que Kaley aparece presumiendo su pequeño baby bump, el cual podría indicar que la actriz ya ha pasado el primer trimestre y que todo marcha de maravilla con su embarazo. De hecho, la intérprete se dio el tiempo de bromear con la situación al compartir distintas fotografías tomadas en el pasado, en donde incluso dio señales a sus conocidos de lo que estaba pasando en su interior antes de que ella confirmara la noticia a todos.

¿Para cuándo la boda?

Ante la inminente llegada de su primer hijo y viendo la rapidez con la que su relación ha madurado, Kaley Cuoco y Tom Pelphrey no han podido escapar de los cuestionamientos respecto a su en algún momento podrían llegar al altar. Algo que al parecer ya lo han platicado en más de una ocasión y ambos tienen muy claro, especialmente Kaley, quien estuvo casada durante tres años con Karl Kook. “Nunca me volveré a casar. Me encantaría tener una relación duradera, pero nunca me volveré a casar”, expresó la intérprete en una entrevista con Glamour en abril de este año, por lo que podría ser que la llegada de su bebé los haga cambiar de opinión.

