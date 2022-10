'Espero estar en casa', Horacio Pancheri recuerda lo que le dijo Pablo Lyle en su última conversación

Luego del veredicto que declaró a Pablo Lyle culpable por homicidio involuntario, su familia y amigos se mostraron solidarios con él. No solo a través de las redes sociales, algunos famosos también hablaron frente a las cámaras de cómo recibieron la noticia. Horacio Pancheri fue uno de ellos, pues conserva una entrañable amistad con el protagonista de Mirreyes Vs Godínez, revelando que días antes de conocer la decisión del jurado se mantuvo en contacto con el actor, quien asegura le contó un poco de cómo se sentía, incluso sin perder la esperanza de que su próximo cumpleaños lo celebraría en casa rodeado de los suyos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Horacio concedió una entrevista al programa televisivo Al Rojo Vivo, de Telemundo, espacio en el que se sinceró sobre la plática que tuvo con Lyle días antes de que se definiera su destino en una corte de Miami, ciudad en la que aconteció el altercado vial por el que fue arrestado en 2019. A pregunta expresa de qué fue lo que le compartió el intérprete, dijo: “Que estaba tranquilo, que estaba en la casa trabajando mucho en él, que aprendió muchísimo a conectarse con él, a estar en paz, a darse cuenta de los errores que cometió, que estaba leyendo mucho…”, reveló el argentino, visiblemente sensible al repasar parte de la charla que tuvo con su amigo.

Durante la plática, Pancheri ahondó en detalles sobre la conversación que tuvo con Lyle, quien asegura le dejó ver las esperanzas que aun guardaba antes del veredicto. Además, dice, se sinceró con él al abordar el tema del tiempo que había pasado en arresto domiciliario. “Hemos hablado, me ha contado cómo estuvo estos tres años. Nunca dejé de estar separado de él porque es un gran amigo mío, y recuerdo que uno de los mensajes que me mandó es: ‘En noviembre cumplo años, espero estar en casa’…”, confesó el argentino. Así mismo, contó que Pablo pudo reunirse con sus hijos. “Hace un par de semanas que estuvo con ellos…”, agregó el argentino.

VER GALERÍA

También se comunicó con Ana Araujo, esposa de Pablo

Ante el actual panorama, Horacio Pancheri extendió su solidaridad a la familia de Pablo Lyle, por ello tomó la decisión de enviar un mensaje a Ana Araujo, quien está casada con Lyle desde 2014. Así mismo, externó su interés por encontrarse con su amigo en cuanto eso sea posible. “Le escribí a Ana, le escribí ayer, justo, no me ha contestado todavía para mandarle todo mi amor, mi apoyo y mi cariño a ellos y preguntarle si ella va a saber en dónde va a estar, si lo puedo ir a visitar pronto…”, dijo el argentino en otro instante de su plática.

Una de las escenas más conmovedoras al final del veredicto de Lyle fue sin duda la de la despedida entre él y su esposa. Ambos reiteraron su cariño con un abrazo y un beso, imágenes que se viralizaron tan pronto la corte determinó que Pablo era culpable. Este momento, quedó grabado en los recuerdos de Pancheri, quien expresó cómo se sintió al mirar a la distancia lo que ocurrió. “Se me pone la piel de gallina de ver ese último abrazo…”, comentó. Además, opinó sobre el acto que puso a Pablo en la encrucijada, mostrándose empático con la circunstancia. “No justifico el acto de violencia, y no justifico si yo tengo un acto de violencia y no justifico la violencia y no la defiendo, pero fue un segundo que se desconectó, tuvo ese mal acto que sucedió con este señor, que también lo siento mucho con la familia de él…”, dijo antes de despedirse.

VER GALERÍA