20 años después, Galilea Montijo ha revelado qué hizo con su premio de Big Brother

En 2002, Galilea Montijo formó parte de uno de los proyectos más exitosos de la época: Big Brother y Big Brother VIP. El programa introducía por primera vez a los televidentes mexicanos al formato de reality show, algo que en su momento atrajo la atención de todos por lo innovador que resultaba ver a descocidos o famosos convivir dentro de una casa en la que prácticamente estaban aislados y en la que tenían que valerse por sí mismos, mientras eran grabados las 24 horas los 7 días de la semana. De hecho, Galilea fue la ganadora de la primera edición del formato VIP de este show, pues arrasó en cuanto a votaciones gracias a su carisma, personalidad y la sinceridad con la siempre se ha mostrado frente a las cámaras. Algo que sus seguidores y compañeros famosos ya veían venir, pues además, su estancia en la casa no estuvo en riesgo, pues nunca fue nominada por otros inquilinos de la casa para ser eliminada. A 20 años de aquella experiencia, la presentadora de Hoy finalmente ha revelado qué fue lo que hizo con el dinero que ganó en ese programa y cómo fue que vivió su triunfo.

Fue durante un Facebook Live que realizó en su perfil oficial, que la hermosa tapatía platicó con sus fans sobre su paso por Big Brother VIP, luego de que en redes sociales sus fans insistieran en que hablara sobre este tema y así revelara también qué fue lo que hizo con el dinero. “Me regalaron un carro, de hecho, Víctor Trujillo que era el conductor (del programa), cuando salgo me da las llaves del carro, y también me dieron dinero, para mí era una lanototota en aquel entonces”, expreso la presentadora sin detallar la cantidad de dinero que recibió.

Galilea compartió que si bien, no se hizo millonaria en ese momento, el dinero que recibió le ayudó muchísimo a solventar algunos gastos, dedicando una parte de su premio a una causa muy especial. “Yo dije ‘pago un año por adelantado la renta de mi departamento’, el carro lo vendí, también le estaba pagando la casa a mi mamá que había sacado a crédito. Pude hacer muchas cosas, tampoco fue de ‘la mujer se volvió millonaria’, pero fue una lanota que a mí me ayudó muchísimo”, agregó.

La conductora del matutino de televisa también habló de cómo fue que vivió la final del Big Brother VIP, la cual se disputó entre ella, Facundo y Arath de la Torre, quienes fueron sus más cercanos contrincantes, dejando en claro que ella no tenía idea de qué tanto apoyo tenía del público, pues como nunca fue nominada para ser expulsada, no pudo medir el nivel de su popularidad en aquel entonces. “No me imaginaba ser la ganadora, y las últimas semanas yo pedía que me nominaran para saber cómo estaba con el público. Yo pensé que el ganador iba a ser Facundo, cuando dicen ‘tercer lugar Arath de la Torre’, está increíble, pensé ‘yo me llevó el segundo lugar’, pero jamás imaginé que me llevaría el primero”, expresó Galilea.

¿Volvería a participar en un programa similar?

A pesar de que Galilea Montijo recuerda la experiencia de Big Brother VIP con mucho cariño y cierta nostalgia, lo cierto es que la presentadora actualmente necesitaría pensarlo dos veces antes de aceptar una invitación similar, aunque no descartó del todo la idea de volverse a encerrar en una casa por algunos días. “Tendría que pensarlo muy bien, porque claro, conforme pasan los años uno ya no es el mismo, ya no soy la misma, no sé si aguantaría muchas cosas, no sé si tendría la misma paciencia en muchos sentidos, pero yo creo que se podría muy bueno, eso sí, se podrían muy bueno”, dijo la actriz entre risas, mientras agradecía por el cariño y apoyo que el público le ha brindado desde aquel entonces.

