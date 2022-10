'Tenemos otra vez para rato', Memo del Bosque celebra su buena salud

La vida de Memo del Bosque cambió de forma radical el día que fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin en 2017. Una noticia que el famoso productor enfrentó con total entereza y confiando siempre en que saldría bien librado de esta batalla. Es por eso que a dos años de haber sido dado de alta, Memo mantiene la misma actitud positiva con la que le hizo frente a su enfermedad, agradecido con la vida por la segunda oportunidad que le ha dado, así como por las lecciones aprendidas a lo largo de este duro proceso, dejando en claro que, aunque el cáncer se ha ido de su cuerpo, no baja la guardia, por lo que se mantiene en constante monitoreo de su salud.

Así lo ha revelado el mismo Memo en una reciente entrevista en la que ha hablado sobre cómo es su vida luego de haberle ganado la batalla al cáncer y como es que ese duro proceso cambió totalmente la forma en la que ahora percibe la vida. “En ese tema quedas mentalmente amarrado a que tuviste la enfermedad y que tienes que estarte checando”, señaló del Bosque en una charla que sostuvo con TVNotas. “Tengo un régimen de cuatro meses de una alimentación muy de verduras, de cosas orgánicas... He hecho mis chequeos de PET (tomografías que ayudan a detectar cáncer) cada seis meses, he salido limpio... Cada que me hago un chequeo y que salgo bien, digo: ‘Qué bueno, tenemos otra vez para rato’, y vas alargando; y cuidándome, haciendo ejercicio, caminando y viendo las fotos y decir: ‘Wow, no puede ser que así haya estado’”, agregó.

En esa misma entrevista, Memo habló de la forma en la que su vida cambió y cómo fue que, a raíz de su enfermedad cambió radicalmente su perspectiva respecto a la forma en la que ahora percibe su día a día. “Mientras tengamos salud, podemos con todo... Lo que me pasó lo tomo como una gran experiencia de vida, nunca dije: ‘¿Por qué me tocó enfrentarlo?’, por algo son las cosas. En mi familia no había cáncer, mi papá falleció de 96, mi mamá tiene 90, entonces yo decía: ‘¡Qué está pasando!’, pero me tocó, la viví, y hoy en día fue una gran experiencia de vida que te ayuda a reflexionar muchas cosas. Ya me cuidaba, ya trataba de ser feliz cada día, pero ahora disfruto cada momento, esta plática, una plática con mis hijos, todo se magnifica y ya no tratas de que pase todo tan rápido, te cuidas y a disfrutar, y estoy en esa parte”, señaló.

¿Le teme a la muerte?

En ese mismo sentido, el productor habló de forma muy abierta sobre el tema de la muerte, algo a lo que dijo no temerle, pues durante su enfermedad se enfrentó cara a cara en más de una ocasión, por lo que ahora lo único que pide es un poco más de tiempo para disfrutar al lado de Vica Andrade, su esposa, y sus hijos. “No, ya la viví tan cerca, que me di cuenta que el día que te mueras, cerrarás los ojos, ya te fuiste y punto”, comentó Memo de forma tajante.

De hecho, el productor recordó que durante todo su proceso hubo veces en las que sus doctores perdían toda esperanza frente a su caso. “Ahí me estaba muriendo esos días, me sentía muy mal, vi a mi mamá que venía, vi a la familia y de pronto entendía que venían a despedirse, porque a Vica ya le habían dicho que no pasaba la noche cuando estaba en cuidados intensivos, entonces por ese lado, no. Le tengo miedo a no ver a mis hijos, ya no verlos realizados, ya no verlos crecer, y eso es lo que pedía en ese momento a Dios; me decía a mí mismo: ‘Aguanta, aguanta... Dame chance de verlos más, porque están muy chiquitos’ y se me concedió”, confesó.

