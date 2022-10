Esmeralda Pimentel se deja ver de lo más cariñosa al lado de un misterioso galán

Desde algunos meses, Esmeralda Pimentel puso en pausa su vida en México para comenzar una nueva aventura en España, país en el que ha enfrentado nuevos retos profesionales que la tienen llena de ilusión y en el que al parecer se ha permitido reencontrarse con el amor, luego de su rompimiento con el actor Osvaldo Benavides, con quien mantuvo una relación intermitente hasta antes de dejar tierras mexicanas. Y aunque la hermosa actriz ha preferido ser discreta a la hora de compartir los detalles de su vida privada, recientemente sorprendió a sus seguidores al dejarse ver al lado de un misterioso galán en una actitud sumamente cariñosa y cercana, algo que no pasado desapercibido por sus fans, quienes se preguntan si es que Esmeralda se ha dado una nueva oportunidad en el amor al lado de este guapo hombre.

A través de sus historias de Instagram, la protagonista de series como Donde Hubo Fuego compartió una imagen en blanco y negro en la que se puede ver acompañada de un guapo joven, a quien la actriz le está dando un tierno beso en la mejilla. Sin embargo, la forma en la que fue tomada la fotografía no permite desvelar la identidad del galán que la acompaña, pues solo se pueden observar la mitad de sus caras, aunque sí se puede apreciar perfectamente la acción de Esmeralda.

Cabe destacar que Esmeralda no ha etiquetado en la publicación a su acompañante, por lo que la incógnita sobre la identidad del galán ha quedado en aire. Sin embargo, la actriz sí agregó una serie de emojis sobre su fotografía entre los que se podían observar una mariposa, un corazón rojo, una ola del mar y una carita sonriente de cabeza, dejando a todos con la duda y con ganas de saber quién es a quien la intérprete besa de forma tan cariñosa, pues ha surgido la incógnita si se trata de un nuevo galán o solo de un amigo o familiar muy querido y cercano a la artista.

Lo que piensa del amor

Si bien, el amor es un concepto que tiene muchas caras, al menos para Esmeralda Pimentel las cosas están muy claras en ese terreno. Algo de lo que habló en una reciente entrevista, en la que dejó en claro qué es lo que espera sobre el amor y si está dispuesta a reencontrarse con el amor. “Siempre estoy abierta al amor en todas sus formas: en la amistad, en la familia, en el trabajo, en la pareja. La verdad es que nunca he buscado el amor. Este llega cuando tiene que llegar, no hay que buscarlo…”, explicó en mayo pasado durante una entrevista concedida a TVyNovelas, haciendo evidente la actitud positiva con la que asume esta circunstancia de cambios en su vida, una etapa de la cual atesora importantes lecciones.

En esa plática, Esmeralda fue más allá al revelar algunas de las cualidades o requisitos que debe cumplir su futuro galán. “Yo me dejo sorprender, pero debe ser inteligente y me tiene que hacer reír…”, explicó. Por otro lado, la intérprete confesó que ha sido el reconocimiento de su sensibilidad y vulnerabilidad lo que le ha permitido tener un acercamiento y apertura favorable con los otros. “Soy una persona muy de corazón, me encanta acercarme a las personas, conocer a la gente, confío mucho y por eso he tenido muchos aprendizajes”, dijo en su charla con el medio antes citado, aunque siempre reservada sobre este ámbito de su vida.