Grettell Valdez sobre su pasado amoroso con un hombre celoso: 'Era muy enfermo'

En los asuntos del corazón, Grettell Valdez se siente muy afortunada de los grandes aprendizajes que hoy atesora. Sin embargo, no todo ha sido sencillo a lo largo del tiempo, pues en el pasado algunas experiencias sentimentales se tornaron prácticamente complicadas. Sincera, la intérprete, quien se encuentra soltera, habló de la situación que vivió junto a una de sus exparejas, quien de un momento a otro intentó controlarla debido a los arranques de celos que este tenía. Por fortuna, logró salir adelante y concluir esa relación en la que incluso su actividad profesional fue cuestionada, pues al ser actriz no estaba exenta de grabar escenas románticas en la ficción, lo que asegura llenaba de intranquilidad a su ex.

VER GALERÍA

MÁS NOTCIAS RELACIONADAS

Grettell asistió como invitada al programa en YouTube de Angie, Meli y Oli, AMO TV, en el que reveló detalles de este episodio personal poco conocido. “Yo tuve una relación en donde sí era muy enfermo. Era celopata, de hecho terminó diagnosticado celopata…”, explicó la protagonista de telenovelas al hablar del tema de las inseguridades en pareja. De hecho, fue tal el grado de control que él quería tener sobre ella, que permanecía muy pendiente de sus actividades profesionales. “De repente tenía llamado y (me decía): ‘Mañana te toca dar escenas de beso, ¿no?’…”, confesó ella, recordando cómo su ex, de quien no quiso exponer su identidad, la interrogaba sobre esas participaciones que de alguna manera lo hacían sentir incómodo.

En otro instante de la plática, Grettell recordó cómo fue que logró darse cuenta de que su ex tenía acceso a su agenda privada, lo que de inmediato la llevó a tomar cartas en el asunto para poner solución al problema. “¿Sabes cómo me di cuenta? Registró mi huella en mi celular, leía mis escenas, cuando me llegaba lo que me tocaba se ponía, checaba, leía lo que me tocaba y se me aparecía en el foro cuando tenía yo grabación…”, aseguró. Ante tal panorama, la actriz recuerda que se mostró empática con su expareja, a quien de alguna manera apoyó para que acudiera a terapia. “Después, al grado de que obviamente fue a terapia diagnosticado celopata, medicado (me decía): ‘Perdóname, no va a pasar, ayúdame, es que soy muy inseguro, es que tengo miedo’…”, dijo.

VER GALERÍA

La decisión definitiva

En medio de todos esos acontecimientos, Grettell tomó una importante decisión, tras concluir que lo mejor era terminar su relación, pues con el paso de los días estaba segura de que todo podría complicarse aun más. “No era nada más eso, eso fue una pizca de algo que venía, un tormentón. Dije: ‘con permiso, ya me voy’…”, confesó la estrella, que además reconoce cómo fue que con el paso del tiempo normalizó estas actitudes, aunque hubo factores que le permitieron percatarse de ello. “Luego se vuelve violento el tema y no te das cuenta, de repente (me decía) como de: ‘Oye, te estoy hablando’. Y ¿sabes cómo me doy cuenta? Un día llego a vestuario y me dicen: ‘¿Por qué tienes tantos moretones en el brazo?’…”, contó, al recordar como su ex solía tomarla por el brazo para pedirle explicaciones.

En este momento, Grettell se siente muy afortunada de haber podido hacer frente a ese problema, segura de que su pensamiento ha cambiado desde entonces. “Lo normalizas… ya no somos doctoras, ya pasé esa etapa, gracias a Dios, no rescato a nadie…”, afirmó. “Yo creo que todas venimos de relación de divorcio y sabemos perfectamente que una relación es complicada…”, dijo, para poner de frente la disposición que debe tener una persona que se encuentre en pareja para remediar alguna situación compleja, siempre y cuando el trabajo sea recíproco.

VER GALERÍA