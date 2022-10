A corazón abierto, Maite Perroni de su unión con Andrés Tovar: 'Es una de las certezas más claras'

El anuncio de una luna de miel sorpresa, un día con familia y amigos entrañables, sonrisas y buenos deseos, son tan solo algunos de los detalles que marcaron la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar, quienes se dieron el “sí, acepto”, en una íntima ceremonia por el civil realizada el pasado 9 de octubre en Valle de Bravo, Estado de México, un instante inolvidable en el que la pareja aprovechó el espacio para abrir su corazón como nunca antes frente a la prensa. Con total transparencia, los recién casados hablaron de su sentir y de cómo asumen este momento, tras pasar la página de un episodio complicado en el que su romance acaparó titulares. Ahora, se preparan para vivir una nueva etapa, en la que incluso han contemplado la idea de formar una familia.

Tal como lo prometieron, la prensa tuvo un lugar especial en su soñado enlace, por lo que ambos se abrieron de capa para expresar el gran significado que tomó dar este importante paso. “Hoy es un día de celebración y de empezar una nueva etapa importante, construir una familia y de poder juntos caminar de la mano y pues disfrutar de lo que es estar en esta historia…”, dijo emocionada Maite, quien se dejó ver guapísima al lucir un vestido de novia con todo el porte y la elegancia que la caracteriza. “En realidad para mí es un momento muy importante porque creo que el tomar una decisión así de vida es demasiado importante y es determinante…”, agregó la cantante durante el encuentro.

Por supuesto, este es para Maite un momento de total claridad, pues hoy más que nunca dice estar convencida de lo que desea. “Es una ilusión muy grande y el poder compartir con la prensa esta historia, esta ilusión, este plan, este sueño, este proyecto que tenemos juntos es una de las certezas más claras que tenía, que no tenía una duda en ningún momento. Es tan claro y tan real que es mejor de lo que me hubiera imaginado…”, dijo. A pregunta expresa de cómo asumen este periodo tras la polémica a la que se enfrentaron en meses pasados, agregó: “Cada quien sabe realmente lo que vive y cuál es su historia, y creo que cuando vives en la congruencia y en la verdad no tienes nada más que disfrutarla y llenar tu corazón de ese amor. En eso estamos, es lo que hemos hecho. La vida nos ha regalado la oportunidad de seguir construyendo, de seguir juntos…”.

Luna de miel sorpresa

Mientras los recién casados celebran su nueva vida juntos, las sorpresas no pueden faltar. Basta con las declaraciones que hiciera Andrés Tovar, quien consentirá a su esposa de manera extraordinaria con una luna de miel cuyo destino sigue siendo un misterio. “No sabe ella. Yo nada más le dije: ‘Haz una maleta para playa y listo’. Pasaporte, playa y listo…”, confesó el productor televisivo, quien no quiso revelar más sobre el paraíso elegido en el que disfrutará próximamente junto a su famosa esposa.

Emocionado, Andrés Tovar también expresó lo mucho que para él significa unirse en matrimonio con Maite, una ilusión que trae consigo el planteamiento de grandes proyectos personales. “Para nosotros esta parte de casarnos era parte súper importante porque finalmente queremos tener, los dos, familia, trabajar y de crecer y de apoyarnos mutuamente… de eso se trata la boda al final, de comprometernos, celebrarnos…”, dijo el productor televisivo. En ese espacio, la ex intérprete dijo sentirse feliz de contar con la compañía de sus amigos más especiales, entre ellos algunos de los ex RBD, con quienes vivió este momento que quedará para el recuerdo.

