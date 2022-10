Kourtney Kardashian revela que no vive con su esposo Travis Barker

Desde el inicio de su relación, Kourtney Kardashian y Travis Barker han demostrado ser inseparables, además de ser una pareja sumamente abierta y poco discreta en cuanto a las demostraciones de afecto se refiere. Es por eso que ha extrañado el hecho de que, hasta ahora, no vivan en la misma casa, a pesar de que ya se han dado el ‘Sí, acepto’ en más de una ocasión y de que llevan varios meses de casados. Algo de lo que la influencer ha hablado durante una reciente entrevista, en la que ha explicado la razón por la que aún no comparte casa con el exbaterista de Blink 182, dejando en claro que, aunque es un proyecto que tienen en conjunto, será algo que se tomarán con calma, pensando en el bienestar de sus respectivos hijos.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Así lo reveló la hija mayor de Kris Jenner durante su participación en el podcast Not Skinny But Not Fat, en donde con toda sinceridad reveló las verdaderas razones por las que aún no vive al lado de su esposo. "Creo que todavía estamos descubriendo cómo combinar nuestros hogares y nuestros hijos", comentó Kourtney a la conductora del programa Amanda Hirsch. Sin embargo, eso no quiere decir que no hagan cosas en familia, al contrario, por ahora tienen establecidas ciertas actividades en las que también participan los hijos de ambos. "Hacemos cenas familiares todos los domingos por la noche con todos los niños en su casa", contó.

La fundadora de Poosh dejó en claro que aunque dentro de sus planes a futuro sí está el vivir juntos, por ahora se conforman con el hecho de vivir en el mismo vecindario, lo que les permite estar juntos en todo momento. “Sí habrá (una casa conjunta)”, reveló Kourtney, insistiendo en que antes de todo, tienen que asegurarse que la transición sea lo más amable para sus retoños. "Queremos que nuestros hijos también se sientan realmente cómodo, pues (los niños) han vivido en sus casas toda su vida, en su mayor parte, y cada uno tiene sus habitaciones. Y ahora estamos a una manzana de distancia”, aclaró.

De hecho, Kourtey habló de la rutina que ya tiene establecida con Travis, pues a pesar de que cada uno duerme en su respectiva casa, procuran estar juntos apenas suenan sus despertadores. “Me levanto a las 6 am y compartimos el coche todas las mañanas... Después voy directamente a su casa a tomar mi matcha, él lo tiene listo para mí. Hablamos, pasamos el rato y hacemos ejercicio juntos, después comenzamos nuestro día”, compartió.

Kourtney celebra el cumpleaños del hijo de Travis

Sin duda alguna, Kourtney Kardashian ha logrado construir una linda y cercana relación con los hijos de su esposo. Algo que quedó en claro durante este fin de semana, cuando la socialité celebró por todo lo alto el cumpleaños de Landon, el hijo mayor de Travis, quien este 9 de octubre cumplió 19 años. Como era de esperarse, Kourtney no ha dejado pasar esta celebración por alto, por lo que incluso mandó a adornar su caso con algunos globos metálicos con el nombre del jovencito, así como un increíble pastel. Además, la estrella del reality The Kardashians le dedicó una emotiva publicación en sus redes sociales, donde además compartió unas lindas imágenes en las que mostró la linda relación que tienen sus dos hijos menores, Penelope y Reign, con el cumpleañero. “¡Feliz cumpleaños, Landon Barker! Te amo por siempre y para siempre”, escribió Kourt al pie de las fotografías en las que se puede ver a Landon posando al lado de Kourtney, Travis y los pequeños de en un sillón con atuendos sumamente increíbles.