Talina Fernández finalmente ha depositado las cenizas de Mariana Levy en un lugar muy especial

Aunque ya han pasado más de 17 años de la lamentable muerte de Mariana Levy, Talina Fernández, madre de la fallecida actriz, tiempo en el que se ha permitido procesar la ausencia de su hija y para sanar las heridas que le dejó su repentina partida. Es por eso que le ha tomado todo este tiempo el poder decidir cuál sería el último destino de las cenizas de Mariana, las cuales la comunicadora había mantenido a su lado y que finalmente han sido depositadas en su última morada. Un instante por demás emotivo, del cual Talina ha hecho eco en sus redes sociales, haciendo partícipes a todos sus seguidores de este instante que ha vivido con los sentimientos a flor de piel y siempre apoyada por el amor de sus seres queridos.

A través de su perfil de Instagram, Talina compartió una serie de fotografías en las que mostró algunos detalles del instante en el que, acompañada de sus hijos, esparció parte de las cenizas de Mariana en medio de un hermoso bosque. Para esta ocasión, la carismática presentadora decidió vestir completamente de blanco, mostrándose sumamente conmovida ante este momento con el que sin duda ha cerrado un ciclo en el que el dolor y la nostalgia han sido una constante, pero del que ha logrado salir adelante con total entereza y por supuesto, apoyada en el amor de sus seres queridos. “Hoy, en un día no importante por algún hecho pasado, después de más de 17 años, fuimos al bosque a dejar un pedazo de lo que fue mi Mariana, fue hermoso y conmovedor y no siento más que dicha de haber sido su mamá”, compartió la también periodista al pie de las fotografías que ha compartido al respecto en sus redes.

Sin duda alguna, el recuerdo de Mariana Levy sigue muy vivo en el corazón de Talina, quien hoy puede vivir todo ese amor que le dio en vida a su hija a través de sus tres nietos, María, Paula y José Emilio, hijos de Levy. “A los hijos de Mariana los quiero como quise a Mariana, igualito; los hijos, de mis hijos, sí son mis nietos, pero los cuidan sus papás, los de Mariana no, esos son míos, siempre he sentido la responsabilidad de enseñarles lo que a mí me enseñó mi abuela y después mi mamá. De los hijos de Mariana me siento un poco responsable, aunque no los soy”, expresó la conductora durante una entrevista con el programa Mimi Contigo, en el que habló de lo más sincera sobre la ausencia de Mariana y la forma en la que ha logrado salir adelante tras esta dolorosa experiencia.

Y es que para Talina, fueron sus nietos el mayor incentivo para no dejarse hundir en los momentos de más profundo dolor, por lo que hoy se siente agradecida con ellos, especialmente con María, la hija mayor de Mariana, quien quedó bajo el cuidado de la presentadora tras la muerte de su madre, pues su hermanitos, Paula y Emilio, quedaron bajo la custodia de su padre, José María Fernández ‘El Pirru’. “María no es hija de Pirru y se quedaba sin mamá y sin papá, porque Ariel andaba quién sabe dónde, eso me levantó, el tener que cuidar a María, hasta opté por adoptarla legalmente”, recordó. “En la muerte de Mariana, mi único pensamiento era rescatar a María y el dolor, que lo viví intensamente, me lo guardé, ese está ahí”, agregó.

El último cumpleaños de Mariana que Talina celebró a su lado

En abril del año pasado, justo en el día que se cumplieron 16 años de la partida de Mariana Levy, Talina Fernández leyó una carta que le escribió a su hija durante una participación especial que tuvo en el programa Sale el Sol, del que era presentadora en aquel entonces. En la carta, la intérprete recordó la última vez que celebraron el cumpleaños de la actriz, sin saber que una semana después serían separadas por la muerte. “Me piden que te escriba una carta. Hoy hace 16 años que te fuiste de nuestra vida, ¿cómo se puede entrar en la zona del dolor y poner lo que siente el alma? Tuve la fortuna de abrazarte en la escalera de tu casa y decirte todo lo que eras para mí, para nosotros. Era tu cumpleaños 39 y cómo saber que era una semana antes de tu partida. Te llevé unos aretes chiquitos de rubíes que eran de mi mamá; tú eras delicada, no eras ostentosa y los aretes te encantaron. Y yo, sin pausa en el amor, te abracé y sí pude decirte todo lo que eras para mí, no me quedé con ganas de decir nada…”, compartió entre lágrimas en aquella ocasión.

