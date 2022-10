La emocionante reunión de RBD en la boda de Maite Perroni

Sin duda alguna, RBD fue una etapa muy importante en la vida de Maite Perroni, pues sin duda fue el trabajo que le dio fama internacional y cambió para siempre el rumbo de su carrera. Algo que compartió de la mano de Anahí, Dulce María, Poncho Herrera, Christopher Uckerman y Christian Chávez, quienes fueron sus compañeros de elenco y agrupación durante los años que duró el proyecto. Es por eso que para Maite era muy importante que sus colegas estuvieran presentes el día de su boda, pues sin duda quería hacerlos partícipes de la inmensa alegría que alberga en este momento su corazón. Es así que la actriz logró una pequeña e improvisada reunión de los RBD durante el segundo día de celebraciones por su boda con Andrés Tovar, algo que sin duda ha llenado de mucha emoción a todos sus fans, quienes a pesar de haber pasado ya más de 10 años de la separación del grupo, mantienen la esperanza de volverlos a ver en vivo sobre un escenario.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

A través de sus redes sociales, Anahí compartió algunos vistazos de su reencuentro con Christopher y Christian, dejándose ver de lo más guapa en un vestido de fiesta con el que resaltó su figura, muy bien acompañada de sus dos queridos amigos, con quienes posó de lo más sonriente para la cámara. Y aunque en un principio no revelaron en dónde se encontraban o la razón de su reunión, en una segunda publicación finalmente posaron en compañía de Maite, quien al igual que la noche anterior, vistió de elegante blanco para lo que aparentemente fue su boda por el civil, un evento del que Anahí no ha perdido detalle y que del que ha querido hacer partícipe a todos sus fans.

Pero ese no fue el único reencuentro de la tarde, pues al evento también asistió Angelique Boyer, quien interpretó a Vico en Rebelde, y quien compartió muchas escenas al lado de Anahí, pues en la ficción eran mejores amigas. Y aunque el destino y sus carreras las ha llevado por caminos diferentes, el cariño que se tienen desde entonces ha permanecido intacto. Algo que quedó en claro durante la boda de Maite, pues ambas se dejaron ver de lo más emocionadas y felices en redes sociales, donde recordaron sus épocas en las que formaron parte del Elite Way School, colegió en el que se desarrollaba gran parte de la trama de la telenovela. “No puede ser posible esto…. 18 años después”, expresó Angelique emocionada, mientras Anahí no dejaba de abrazarla efusivamente, recordando que justo fue hace 18 años cuando se estrenó el icónico drama juvenil que hoy sigue vigente en el corazón de miles de fans.

VER GALERÍA

Poncho y Dulce María, los dos grandes ausentes

Aunque fue un día de reencuentros muy emocionantes, lo cierto es que se ha extrañado la presencia de Dulce María y Poncho Herrera, quienes no pudieron asistir a esta gran celebración debido a sus diferentes proyectos personales y profesionales. Cabe destacar que justo fueron ellos dos los grandes ausentes del reencuentro que protagonizaron hace casi dos años los RBD, cuando ofrecieron un concierto virtual en el que recordaron algunos de los éxitos más importantes de la agrupación.

Y aunque no pudo estar presente en este día tan importante para Maite, Dulce María le envió un emotivo mensaje a su gran amiga y a su nuevo esposo. “¡Felicidades Maite y Andrés! Deseo que su matrimonio esté lleno ¡de amor y bendiciones! Y que sigas cumpliendo tus sueños. Estoy con ustedes de corazón. Te ves hermosa”, escribió la cantante en una historia de Instagram, donde además replicó la fotografía con la que Maite anunció su boda.

VER GALERÍA