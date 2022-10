Visiblemente recuperado, Eugenio Derbez reaparece en redes sociales tras su accidente

Todo parece indicar que la recuperación de Eugenio Derbez va viento en popa. Y es que el intérprete, que hace unas semanas sufrió una fuerte caída que le dejó como resultado 15 fracturas en el hombro, por las que incluso tuvo que ser sometido a una dolorosa cirugía, finalmente se ha dejado ver de lo más sonriente en sus redes sociales. Recordemos que el también comediante había decidido mantenerse alejado de las redes sociales y de la vida pública en general tras su accidente, sin embargo; este fin de semana sorprendió a sus fans al reaparecer de lo más sonriente y visiblemente recuperado en una historia que ha compartido en su perfil de Instagram.

En la fotografía que ha compartido el intérprete, se le puede ver posando para la cámara con una enorme sonrisa en el rostro, vestido con ropa deportiva negra y a bordo de su auto. Muy diferente a la última vez en la que se dejó ver públicamente durante un live que realizó en su perfil de Instagram, en donde lo pudimos ver un tanto decaído, triste e incluso sedado, debido a los fuertes dolores que estaba experimentando. Y aunque en esta ocasión no ha compartido mayores detalles sobre su estado de salud, el actor de la película ganadora del Oscar CODA reveló que se encontraba saliendo de fisioterapia, la cual será fundamental para su pronta recuperación.

Cabe destacar que esta es la primera vez que Eugenio se deja ver desde el pasado 18 de septiembre, cuando a través de su perfil de Instagram realizó un en vivo en el que compartió algunos detalles de su accidente, así como de su estado de salud en ese momento, dejando en claro que lo agradecido que estaba por todas las muestras de cariño que ha recibido desde el momento en el que Alessandra Rosaldo comunicó públicamente sobre su accidente. “Gracias por su cariño, gracias por sus mensajes… Gracias de verdad, de todo corazón. A raíz de ese accidente es que me he vuelto muy sensible, antes no lloraba por nada, y ahora llora por todo”, dijo el intérprete conmovido y con la voz entrecortada, mientras limpiaba las lágrimas que caían sobre sus mejillas.

¿Qué fue lo que le pasó?

Durante el live que realizó el pasado mes de septiembre, Eugenio compartió con sus fans algunos detalles del accidente que sufrió. “Un día antes del accidente estuve con mi hijo (Vadhir) en un río lleno de cocodrilos, tomando fotos de cocodrilos, montados en un jet ski haciendo porque me encanta la adrenalina. Estuve con mi hijo en un rio de cocodrilos y no me pasó nada”, comentó. Sin embargo, el actor nunca imaginó que un inocente juego de realidad virtual lo pondría en jaque y lo llevaría a recorrer tres hospitales esa misma noche. Y es que mientras jugaba con su hijo en un escenario virtual en el que se supone se encontraba al borde de un edificio de más de 100 pisos de altura, sucedió su accidente: “En el momento en el que tropiezo, la realidad virtual me hizo creer que caía desde el edificio. No sé qué moví y me tropecé; me caí con todo mi peso sobre el codo y empuja al hueso, el húmero, y se me sale el hueso. Ahí supe que tenía una fractura muy seria”, relató.

El actor detalló que luego de su caída recorrió tres hospitales en donde no pudieron atenderlo debido a la gravedad de su lesión, pues según detalló, fueron varias las fracturas las que sufrió por la caída. "Dije que fuéramos rápido al hospital, empecé a gritar porque no aguantaba el dolor y decidieron anestesiarme. El doctor me dijo que no podían operarme porque había sufrido cinco fracturas grandes y 10 pequeñas”, comentó. Finalmente, Eugenio fue intervenido en un hospital de Los Ángeles, donde no pudo ser operado de inmediato, pues antes tuvieron que someterlo a un proceso de reconstrucción, por lo que incluso le fueron puestos más de 20 clavos. Además, el actor dijo que puede ser posible que no recupere la movilidad por completo, pero que eso lo verá una vez que comience con sus terapias de rehabilitación.

