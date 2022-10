Contundente, Eiza González responde a las especulaciones sobre su futuro en Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ha abanderado un discurso de inclusión que ha favorecido una mayor participación de latinos en sus proyectos fílmicos. De ahí que cada vez más actores mexicanos se pongan la capa de algún superhéroe o villano, tal es el caso de Tenoch Huerta, que el próximo mes aparecerá en la pantalla grande como Namor, el papel antagónico de la película Black Panther: Wakanda Forever. Han sido estos antecedentes lo que dieron pie a sonados rumores que apuntaban al supuesto fichaje de Eiza González como Elektra en Daredevil: Born again, una nueva serie que se estrenará en Disney+ y pertenecerá a la Fase 5 del MCU. Sin embargo, la actriz ha aclarado las especulaciones respecto al tema ante el constante acoso que ha recibido por parte de los fans y negó haber sido considerada para interpretar a la superheroína de ascendencia griega.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

San Miguel de Allende, el destino de Eiza González en su visita a México

Eiza González actuará a lado de Gael García Bernal y Diego Luna

Con la sinceridad que le caracteriza, Eiza mandó un tajante mensaje acerca de su futuro en Marvel luego de que un grupo de internautas aseguraran que su perfil no corresponde al del personaje. Además de desmentir su aparición en la producción de Daredevil, reveló que recientemente ha firmado un contrato para protagonizar la nueva serie creada por David Benioff y D.B Weiss, los responsables de la adaptación televisiva de Game of Thrones.

“Siento que simplemente me voy a sacar esto de encima porque, primero, estoy confundida por la cantidad de odio que ha generado y, segundo, creo que le ahorrará tiempo a la gente. No, no me han fichado como Elektra en Daredevil. Ya tengo un contrato de exclusividad para la serie ‘3 Body Problem’. De nada”, escribió la actriz, de 32 años, a través de su cuenta de Twitter.

La cantante hizo un llamado pidiendo un alto a los ataques de los que ha sido blanco en redes sociales por esta situación. “Apreciaría poder vivir libre de mensajes negativos y mal intencionados sobre mí por ¿interpretar/robar? un papel que ni siquiera conozco. Gracias y deseándoles todo lo mejor”, indicó Eiza, que tiene entre sus proyectos en puerta el estreno de Extrapolations con Meryl Streep y La Máquina, una miniserie en la que compartirá escenas con sus compatriotas Gael García Bernal y Diego Luna.

VER GALERÍA

Pese a que no se sumará al MCU por el momento, la estrella de Baby Driver no dejó pasar la oportunidad de externar su anhelo de dar vida a algún personaje de los cómics con poderes sobrenaturales y les envió sus mejores deseos al reparto. “Con suerte, podré interpretar a un superhéroe genial en algún punto de mi carrera y será muy divertido y me sentiría honrada de ser considerada. Mientras tanto estaré viendo 'Daredevil' y enviando todo el amor a ese elenco”, concluyó.

La visita de Eiza a México con todo y susto incluido

De qué trata '3 Body Problem', la serie que protagonizará Eiza González

La producción de Netflix está basada en la obra de ciencia ficción El recuerdo del pasado de la Tierra, del escritor chino Liu Cixin. La serie tomará de referencia el primer libro de la trilogía que narra la búsqueda de vida alienígena por medio de la iniciativa Costa Roja, implementada por China. La encargada del proyecto es una joven astrofísica llamada Ye Wenjie, a la que interpretará Eiza, que vive decepcionada de los humanos tras atestiguar el asesinato de su padre, el físico Ye Zhetai, a manos de los Guardias rojos.

El elenco lo complementan Benedict Wong y Tsai Chin, conocidos por sus apariciones en Doctor Strange y Shang Chi, respectivamente. También se sumarán los actores Jovan Adepo, Alex Sharp, Zine Tseng, Jess Hong, Saamer Usmani y Marlo Kelly. De acuerdo con Deadline, Derek Tsang desempeñará el papel de director. Hasta el momento se desconocen detalles de la sinopsis y de los personajes, pero teniendo en cuenta que se trata de una trilogía, existe la posibilidad de que la serie tenga varias temporadas dependiendo de la respuesta del público.

VER GALERÍA