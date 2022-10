Sofía Aragón revela la razón de su salida de Venga la Alegría Fin de Semana

Luego de haber participado en Miss Universo 2019 y de haber logrado el tercer lugar para México, la carrera de Sofía Aragón en la televisión despegó de manera meteórica, convirtiéndose rápidamente en una de las presentadoras más queridas del público gracias a su talento, belleza y gran simpatía. Gracias a eso, la guapa tapatía logró participar en proyectos como La Voz México y Venga la Alegría Fin de Semana, programa del que era una de las conductoras titulares. Y aunque como conductora logró ganarse el corazón de sus fans, lo cierto es que Sofía aún tiene muchas facetas por explorar, por lo que ha decidido dar un paso muy importante en su carrera que la tiene muy emocionada, pero al mismo tiempo un poco triste, pues ha tenido que despedirse de uno de los proyectos más importantes de su trayectoria.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Hace unas semanas, la ausencia de Sofía en Venga la Alegría Fin de Semana llamó la atención de los seguidores del matutino de TV Azteca, sobre todo porque en aquel entonces sonaban muy fuertes los rumores de la salida de la exreina de belleza del show. Algo que finalmente se confirmó, luego de que Sofía no volviera al programa esta semana, lo que provocó que sus seguidores comenzaran a cuestionarla sobre su ausencia en Venga la Alegría, algo a lo que la presentadora habló durante una dinámica de preguntas y respuestas que organizó a través de su perfil de Instagram, en donde reveló la razón de su salida del programa. “No hay nada que me guste más que actuar… Y me llegaron proyectos que me movieron el corazón”, reveló Sofía en sus historias de Instagram, mostrando incluso el guión del proyecto en el que se encuentra trabajando actualmente, confirmando así su salida definitiva de la producción de Venga la Alegría Fin de Semana.

La respuesta de Aragón llamó la atención de sus followers, quienes la cuestionaron por no haberse despedido al aire del programa, dejando a todos sorprendidos al revelar la razón por la que no dijo nada sobre su salida del show ante las cámaras. “No me dejaron (despedirme), pero fue un día muy emotivo y lloré mucho. Amo de sobremanera a cada personita que formó parte de esa etapa tan especial de mi vida”, compartió Sofía sobre una imagen en la que se le puede ver despidiéndose de sus compañeros conductores detrás de cámaras, sin entrar más en detalles.

Lista para su nueva faceta

Sin duda alguna, Sofía Aragón ha demostrado con creces que se merece un lugar dentro del mundo del espectáculo y la televisión gracias a su talento. Y aunque en un inicio de su carrera se enfrentó a las duras críticas de su público, finalmente logró demostrar que la conducción era lo suyo, ganándose el corazón de miles. Es por eso que, ahora que emprende una nueva aventura y está a punto de debutar como actriz, la tapatía se siente preparada para todo: “También de actriz me van a tirar. Ya pronostiqué el clima de que me van a tirar hate de que no voy a ser buena actriz y todavía ni siquiera lo hago, pero ya sé que me van a tirar hate”, comentó simpática durante su participación en el podcast de Pedro Pietro, Auténtico.

Sofía confesó que las críticas siempre han formado parte de su carrera y que Miss Universo fue, sin duda, su mejor escuela para aprender a enfrentar los ataques: “Siempre he sido una persona muy fuerte, siempre me he considerado un roble y por más que pasen tormentas ahí sigo, me mantengo, me puedo caer, pero me levanto”, admitió.