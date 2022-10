'Hoy celebro tu vida con la mía', Romina Poza a Mayrín Villanueva en su cumpleaños 51

Aunque Romina Poza lleva algunos meses viviendo en España, donde actualmente está grabando una serie, la joven actriz no ha querido dejar pasar por alto el cumpleaños de su famosa mamá, Mayrín Villanueva, quien este 8 de octubre ha llegado a los 51 años. Como era de esperarse, Romina ha hecho eco de esta importante celebración en sus rede sociales, donde de la forma más cariñosa ha felicitado a su mamá, con quien mantiene una relación sumamente cercana, con un mensaje en el que ha dejado en claro el gran amor que tiene por ella, así como lo orgullosa que se siente de poder tenerla como su ejemplo a seguir.

Con lo sentimientos a flor de piel, Romina compartió en sus historias de Instagram una serie de fotografías en las que mostró algunos de los instantes más entrañables que ha vivido al lado de Mayrín, llamando la atención una en especial, pues se trata de una postal en la que se puede ver a la actriz abrazando a Romina cuando era tan solo una bebé, la cual fue tomada instantes después de su nacimiento. Sobre la fotografía, Romina escribió: “Mamita de mi corazón… Por esta eterna vida juntas, hoy celebro tu vida con la mía”, expresó emocionada.

En otra historia, Romina compartió un divertido en el que se le pude ver jugueteando con su mamá, mientras ambas ríen a carcajadas. Sobre el video, la joven intérprete compartió: “Gracias por no solo aceptarme como hija, pero por haber decidido y elegirme tu amiga, compañera y cómplice. Me quiero seguir riendo a carcajadas contigo todos los días de mi vida. Me encanta tenerte y vivirte en todos los sentidos. Gracias por dejarme estar”, expresó conmovida Poza a la distancia. Como era de esperarse, Mayrín no tardó en reaccionar a la publicación de su hija, mostrándose un tanto nostálgica ante su ausencia en este día tan especial, pero feliz de saber que su retoño está cumpliendo sus sueños. “¡Cómo te extraño mi niña hermosa! ¡Gracias a ti por permitirme divertirme a tu lado! Te amo”, expresó emocionada la actriz.

Cabe destacar que durante el pasado viernes, la intérprete comenzó con las celebraciones de su cumpleaños durante las grabaciones de su telenovela Vencer la Ausencia, donde fue sorprendida por la producción con pasteles, globos y flores, así como por el cariño de todos aquellos quienes forman parte de esta historia.

Los mensajes de Sebastián y Julia para su mamá

Al ser una fecha especial, los otros hijos de Mayrín también se unieron a la celebración, dedicándole a la actriz los mensajes más especiales en sus redes sociales. “Hoy es el cumpleaños de esta mujer tan maravillosa que es mi mamá”, compartió Sebastián en sus historias de Instagram, mensaje que acompañó de una linda imagen en la que se puede observar al joven actor, cuando era tan solo un niño, abrazando a su mamá cariñosamente y sonriendo para la cámara. Por su lado, la menor de sus tres hijos, la pequeña Julia, también acudió a sus historias de Instagram para felicitar a su famosa mamá, en donde también publicó una fotografía del pasado, en la que se les puede ver posando de lo más tiernas, y junto a la cual le dedicó unas palabras a su mamá. “Feliz cumpleaños, mami. Te quiero muchísimo, neta eres la mejor mamá del mundo”, expresó emocionada la también hija de Eduardo Santamarina.