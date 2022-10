En espera de su sentencia, Pablo Lyle no puede ser visitado por su familia El actor permanece en el Centro Correccional de El Doral, en Miami, desde que fuera declarado culpable por homicidio involuntario

En espera de que le sea dictada su sentencia, Pablo Lyle permanece detenido en el Centro Correccional de El Doral, en Miami, ciudad en la que protagonizó un altercado vial en 2019 y por el cual fue declarado culpable de homicidio involuntario. La transferencia a ese sitio se dio de manera automática el pasado 4 de octubre tras haber dado lectura al veredicto, por lo que deberá permanecer ahí hasta que se conozca la condena que tendrá que cumplir en una cárcel estatal, un aproximado de 9.5 a 15 años, siendo esta la pena máxima. Por lo pronto, se sabe que el actor no puede recibir visitas de sus familiares y que solo permanece en contacto con sus abogados de manera virtual, una medida que ha sido justificada desde el primer momento.

A cuatro días del ingreso de Pablo al Centro Correccional, ya se conocen algunos detalles de los lineamientos impuestos, lo que ha implicado que el actor no pueda recibir visitas. De acuerdo con reportes de la periodista Tanya Charry para El Gordo y la Flaca, esta medida se debe a las actuales condiciones sanitarias, algo que se cumple de manera estricta. “La familia no puede verlo personalmente por Covid. Hasta este momento no se permiten las visitas, solo lo pueden hacer los abogados o representantes de él. Solamente lo pueden ver de manera virtual por unos cuantos minutos…”, explicó la comunicadora, quien a lo largo del proceso judicial ha mantenido comunicación con algunas de las autoridades, incluyendo al personal del sitio en el que Lyle se encuentra.

En esa misma emisión, se habló de las condiciones en las que permanece Pablo a unos días de su transferencia. “En estos momentos, Pablo no se encuentra en una celda especial. Tuvimos la oportunidad de hablar con las personas que están en la cárcel, los representantes y el vocero de la cárcel en donde está… No temen por su seguridad dentro de la cárcel…”, explicó Charry. Recordemos que tras la lectura del veredicto, Lyle fue esposado y se procedió a tomarle las huellas dactilares. Ese día, el protagonista de Mirreyes Vs Godínez también pudo despedirse de sus familiares, entre ellos su esposa, Ana Araujo, quien con un beso le reiteró su incondicional apoyo en medio de esta dura situación.

No hay una nueva fotografía policial de Pablo Lyle

Luego de que Pablo Lyle fuera declarado culpable por homicidio involuntario, comenzó a circular en las redes sociales y en los medios de comunicación un mugshot (foto policial) del actor. De acuerdo con El Gordo y la Flaca, esta imagen no es actual. “No hay un nuevo mugshot, este es el oficial del 2019. Nosotros pensábamos que iba a haber uno nuevo, cualquier otro mugshot que ustedes vean por ahí, no es cierto, porque no existe…”, especificó Tanya Charry sobre la imagen que en cuestión de minutos comenzó a viralizarse.

En ese espacio, se explicó por qué razón no se capturó una nueva foto policial de Pablo, quien el próximo 26 de octubre conocerá la sentencia que recibirá, de acuerdo con lo especificado por la jueza a cargo del caso, Marisa Tinkler Mendez. “Lo que nos explicaban las personas de la prisión es que Pablo siempre estuvo bajo su jurisdicción aunque estuviera en arresto domiciliario, entonces no había necesidad de hacerle un nuevo mughstot. Solamente en caso de que se hubiera hecho algún tatuaje en la cara…”, agregó la comunicadora. Entre otras cosas, se ha reportado que Lyle deberá cumplir con el 85 por ciento de su condena, según las leyes que aplican en el estado de la Florida.

