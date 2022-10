Lidia Ávila da a conocer el lamentable fallecimiento de su hermano

Siempre sincera al compartir aspectos de su vida personal, Lidia Ávila abrió su corazón sobre uno de los acontecimientos familiares más difíciles, luego de que ocurriera el fallecimiento de uno de sus hermanos. La cantante, quien se encuentra enfocada en la gira de conciertos de OV7, le dedicó una sentida despedida, enteramente afligida por esta repentina partida. En su mensaje, la intérprete dejó claro el infinito amor que tiene por su familiar, con quien al parecer mantenía una estrecha relación, según lo dejó ver a través de algunas fotografías en las que se les mira disfrutando en varios momentos. Ella también fue muy reservada, pues no dio detalles de las causas que originaron el deceso.

Lidia recurrió a sus redes sociales para honrar la memoria de su hermano, a quien le expresó su inmenso cariño sin olvidar destacar algunos rasgos de su personalidad, describiéndolo como a alguien que siempre procuró estar de su lado, incluso dando lo mejor de sí para ser un tío ejemplar. “En qué momento, gordo de mi alma. Mi gordo de oro, ¿por qué tan pronto?”, dijo la intérprete en las primeras líneas de su texto publicado la mañana de este 6 de octubre. “Mi compañero incondicional, el que siempre estaba para todos a la hora que fuera, el alma de todos los lugares a los que iba, al que todos querían, mi cantante favorito, el que preparaba los mejores tragos, el que me enseñó a manejar en un bocho…”, agregó Ávila enteramente conmovida, palabras que tomaron por sorpresa a sus seguidores.

Uno de los recuerdos más entrañables para Lidia es sin duda el de sus primeros años sobre los escenarios, tiempo en el que su hermano nunca se apartó de su lado. Así, recordó ese instante que su vida dio un vuelco definitivo siendo él el principal destino de su emprendimiento a la conquista de sus sueños en el espectáculo. “El que me acompañaba desde chiquita a todos mis ensayos y giras, el que siempre me pedía boletos…”, expresó, para luego hablar de manera simpática sobre el apego que tuvo hacia sus pequeños. “El que más molestaba a mis hijos, aun así era el tío consentido, ¿qué vamos a hacer sin ti? ¿No que no eras el que nos ibas a cuidar a todos?”, agregó.

‘Nos volveremos a ver’

Ante esta lamentable partida, Lidia Ávila reiteró lo importante que fue para ella crecer junto a su hermano, por lo que ilustró su dedicatoria con un álbum de fotografías en las que aparece junto a él en varios momentos. En algunas postales, se le mira dándole abrazos y besos, recuerdos que hoy atesora para toda la vida. Finalmente, Lidia hizo la promesa de volver a encontrarse con él en algún instante, elevando sus sentimientos y honrando su memoria a través de sus palabras. De hecho, recordó a su pequeña hija fallecida, Sofía. “Te amo, te amo y me quedo tranquila porque siempre te lo dije. Una parte de mi corazón se va contigo, ahora ya estás con tu hijo y mi hija, con nuestros abuelos y con la tía rurry. Descansa en paz, querido hermano, Dios te tenga en su gloria. Nos volveremos a ver”, finalizó.

Como era de esperarse, sus amigos famosos se mostraron sensibles ante el duelo por el que Lidia y su familia atraviesan, enviándole sentidos mensajes y condolencias. “Mi amiga mía, aún no lo creo. Te abrazo con el alma. Mónico era muy especial. Siempre en mi corazón. Todo mi cariño para toda tu familia. Los quiero mucho”, escribió la cantante Litzy. Yuri, Benny Ibarra y la conductora Rocío Sánchez Azuara fueron otras de las celebridades que reaccionaron a la noticia.

