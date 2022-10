Las palabras de Ana Araujo que hoy resuenan tras el veredicto de Pablo Lyle La esposa del actor fue sincera al revelar cómo asume esta situación que marcó su vida, misma que la ha motivado a no bajar la guardia por el bienestar de sus hijos

En medio de la tempestad, Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, se mantuvo de pie para continuar y brindar estabilidad a sus hijos; Aranza, de 11 años y Mauro, de 7. Con el arresto domiciliario del actor en la ciudad de Miami, -envuelto en un proceso judicial que se prolongó desde el altercado vial en 2019-, la joven de 33 años no solo tomó la decisión de seguir radicando en Mazatlán, Sinaloa, sino que redobló esfuerzos para emprender nuevos rumbos y mantenerse a flote. Orgullosa de sus logros, ella reconoció meses atrás lo difícil que esto ha sido para ella, palabras que hoy resuenan tras el veredicto con el que se declaró culpable de homicidio involuntario al actor, quien se prevé pague una condena en prisión que puede ir de 9.5 años a 15, según lo que sea determinado el día en que se dé lectura a la sentencia.

A lo largo de este tiempo, Ana se mantuvo muy discreta sobre los aspectos que atañen a su vida privada; el día a día a cargo de sus dos hijos, el trabajo y la incertidumbre que embargó a su familia desde que Pablo fue detenido. Sin embargo, en ocasiones esporádicas abrió su corazón a través de las redes sociales para hablar de su sentir, como ocurrió en agosto pasado, cuando publicó un texto con una estremecedora reflexión. “Este reel tiene mi rostro, pero mi historia es la de muchas mujeres y mi cara es la de todas ellas…”, dijo en las primeras líneas de su texto publicado en Instagram, el cual ilustró con varias fotografías en la que aparece junto a sus pequeños, en quienes se ha refugiado en todo momento, siendo ellos su motor para no bajar la guardia.

Sin hacer referencia directa a su situación, sí reconoció que a pesar de los embates de la vida, su mejor estrategia ha sido asumir cada instante con la mejor actitud, siendo muy empática con aquellas mujeres que atraviesan por lo mismo. “Mujeres valientes que no somos víctimas de la vida. Al contrario, somos totalmente responsables y protagonistas de nuestra historia…”, dijo, reconociendo que incluso algunas personas han logrado identificarse con ella, por lo que la han contactado para hablar de sus experiencias. “Para las mujeres de mi vida y para las que me escriben compartiendo su historia, gracias por hacerme sentir acompañada…”, dijo en su mensaje, el cual ha cobrado mayor sentido desde que se hiciera oficial la situación legal de su esposo.

Con total entereza, Ana también voló hasta la ciudad de Miami para acompañar a su marido en la última fase del juicio. De hecho, ella subió al estrado en días pasados para rendir su declaración y hablar de manera explícita del terror que vivieron ella y su familia a bordo del automóvil el día del incidente vial. En la corte, y tras declarar a Pablo culpable de homicidio involuntario, ella se despidió de él con un beso, mismo que quedó registrado en los videos y las fotografías del momento. A su vez, los cercanos al actor que estuvieron presentes en las audiencias se mostraron destrozados tras el veredicto, aunque reiteraron el inmenso amor y respaldo hacia el intérprete de 35 años.

Ana Araujo: ‘Las situaciones difíciles te hacen crecer’

Con total transparencia, Ana Araujo habló en junio pasado de cómo ha sido para ella enfrentar este periodo tras el arresto de Pablo Lyle, siempre positiva y haciendo frente a la adversidad. “Yo estoy viviendo una situación que muchas mujeres viven en el mundo, en el país. Te quedas como cabeza de familia y no queda de otra más que chambearle. Y se me han abierto las puertas a trabajar y la gente me ha ayudado mucho a trabajar en diferentes cosas. Sí, pues sí ha habido un crecimiento para mí. Las situaciones difíciles te hacen crecer como persona…”, dijo en entrevista durante su asistencia a un evento público, declaraciones retomadas por el programa televisivo Ventaneando.

