¿Quién es Ana Araujo, la esposa de Pablo Lyle?

Años atrás, Pablo Lyle unió su vida en matrimonio a la de Ana Araujo, una de las mujeres que lo acompañó hasta el último instante en el juicio por homicidio involuntario que enfrentó en la ciudad de Miami. Tras ser declarado culpable, el actor recibió el respaldo de su familia, correspondiendo de igual manera a estas muestras de cariño con gestos que quedaron registrados en las videograbaciones del momento y las fotografías, como el de aquel beso entre él y su esposa; una sentida despedida para el recuerdo que expone a toda luz el fuerte lazo afectivo que los mantiene unidos. Pero ¿quién es Ana Araujo?

Desde el inicio del proceso legal de Lyle, los focos también se centraron en Ana, quien a lo largo de este tiempo se mantuvo muy reservada, aunque en ocasiones sí dejo ver lo mucho que esta situación había transformado su vida. Araujo, quien tiene 33 años, es originaria de Torreón, Coahuila y desde hace un tiempo radica en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, de donde es originario el actor. También es madre de dos hijos; Aranza y Mauro, este último el único hijo en común con el intérprete y que actualmente tiene 7 años. En su faceta como mamá Ana ha sido muy entregada, brindándoles a los niños un entorno de armonía más allá de lo complejo que ha sido este tiempo desde que ocurrió el incidente.

A pesar de las circunstancias, Ana es una mujer cuya personalidad le ha permitido abrirse camino. Como egresada del Institute for Integrative Nutrition tomó la decisión de especializarse para convertirse en coach de salud, una actividad que va de la mano con uno de sus emprendimientos empresariales; la creación de Skinny Bakery, una marca que se enfoca en la elaboración de postres saludables con distribución en diversos puntos de México. A la par, a través de sus redes sociales ha logrado consolidar una audiencia siempre pendiente de su trabajo, pues entre otras cosas tiene un podcast llamado My Wellness Friend, en el que aborda diversos temas enfocados en la salud y aspectos personales.

En medio de la tempestad, Ana no ha bajado la guardia. Para muestra, las palabras que compartió meses atrás, cuando de manera discreta se refirió a lo complejo que ha resultado para ella atravesar por esta situación, convertida en una madre a cargo de sus dos hijos. “Yo estoy viviendo una situación que muchas mujeres viven en el mundo, en el país y pues te quedas como cabeza de familia y no queda de otra mas que chambearle. Se me han abierto las puertas y la gente me ha ayudado mucho a trabajar en diferentes cosas. Entonces sí ha habido un crecimiento para mí. Las situaciones difíciles te hacen crecer como persona”, explicó en junio pasado en entrevista con varios medios de comunicación, declaraciones retomadas por el programa televisivo Ventaneando.

La historia de amor entre Pablo Lyle y Ana Araujo

Fue en la adolescencia cuando Pablo Lyle y Ana Araujo fueron flechados por Cupido. Desde ese entonces, ambos supieron que la química entre ambos había dejado una huella imborrable y que perduró a través del tiempo. “Tuvimos en breve romance de verano cuando ella tenía catorce y yo dieciséis años. Ocho años después, hace dos años, Ana vino a México, y cuando la vi, volví a sentir lo mismo”, dijo en exclusiva para ¡HOLA! en septiembre de 2014 al presentar en nuestras páginas a su familia. Ese mismo año, ambos se dieron el “sí, acepto”, en una íntima boda celebrada en Mazatlán, un enlace por lo civil al que acudieron las personas más especiales de la pareja, sus respectivas familias y amigos del medio, como Sofía Castro, quien incluso fue la madrina de bautizo de Mauro.

