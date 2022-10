La madre de Britney Spears le pide una oportunidad a la cantante: '¡Por favor, desbloquéame!'

Luego de que Britney Spears lograra dar por terminada la estricta tutela legal bajo la que vivió más de 13 años y la cual era controlada por su padre, James Spears, la artista se ha encargado de dejar en claro que, más allá de beneficiarla, la tutela sirvió para que su familia se beneficiara a sus costillas, mientras ella era sometida a un sinfín de abusos y privaciones, pues su progenitor era quien decidía sobre prácticamente todos los aspectos de su vida. De hecho, Britney ha sido especialmente insistente a la hora de acusar a sus padres de haber sido artífice de todo un plan maestro para hacerse del control de su millonaria fortuna, además de señalar a su madre, Lynne Spears, de haber sido omisa y en ocasiones cómplice de su progenitor, pues a pesar de que ella estaba enterada de los planes de James, jamás intentó hacer algo por su hija, por lo que la intérprete de Stronger ha cortado la comunicación con ella. Sin embargo, Lynne no ha quitado el dedo del renglón y a través de redes sociales ha buscado acercarse a su hija, pidiéndole solo una oportunidad de poder hablar frente a frente para aclarar las cosas y demostrarle que siempre ha estado de su lado. Tal y como sucedió recientemente, cuando la madre de la Princesa del Pop comentó una publicación de su hija en Instagram, donde nuevamente le pidió le permitiera comunicarse con ella y poder arreglar las cosas, un mensaje que no ha pasado desapercibido para nadie y que de inmediato se ha vuelto viral, pues en esta ocasión, la madre de Britney ha suplicado por su perdón.

Luego de que Britney realizara una publicación en Instagram en la que nuevamente se refería al daño que su familia le provocó durante los 13 años que vivió bajo la tutela de su padre, Lynne decidió comentar dicho post con un mensaje que ha estremecido a sus fans, pues en él la escritora le ha pedido perdón a su hija de forma pública por primera vez y le ha pedido le permita a cercarse a ella para poder platicar las cosas de forma privada y retomar su relación, la cual se ha visto fracturada desde hace varios años. "¡Siento muchísimo tu dolor! Lo he sentido durante años. Te quiero mucho y te extraño. ¡Por favor, desbloquéame para que pueda hablar con ustedes en persona!”, se puede leer al inicio del mensaje.

Sin referirse a un hecho en específico, la madre de Britney se disculpó con su hija por todo lo que ha tenido que vivir a raíz de que fue puesta bajo la tutela legal, dejándole en claro el gran amor que tiene por ella. “¡Britney, en el fondo sabes lo mucho que te quiero y lo que te extraño! ¡Me disculpo por todo lo que te haya hecho daño!”, finalizó Lynne.

El mensaje de Britney que generó la respuesta de su mamá

Hace unos días, Britney compartió un extenso mensaje en su perfil de Instagram, en el que nuevamente arremetió contra toda su familia, pues dijo, a pesar de todo lo que le hicieron y de ser conscientes del dolor que le provocaron, mantienen una actitud un tanto indiferente hacia ella, por lo que dijo no tener ningún interés en retomar su relación con ninguno de ellos. “Puedo entender que mis posts quejándose de mi pasado puedan parecer coherentes. Debe parecer que me cuesta mucho dejar todo atrás... pero para mí el verdadero problema es que mi familia hasta el día de hoy honestamente no tiene conciencia alguna y realmente creen en sus mentes que no han hecho nada malo en absoluto”, expresó.

En esa misma publicación la intérprete también pedía al menos una disculpa de parte de sus familiares, algo que podría ayudarle a cerrar un capítulo en su vida sumamente doloroso. “¡Podrían al menos responsabilizarse de sus actos y reconocer el hecho de que me hicieron daño! Para mí, una disculpa genuina me ayudaría a cerrar el círculo, pero sinceramente me sorprende que cada día de mi vida, incluso después de saber lo que me hicieron, sigan actuando como si estuviera bien".