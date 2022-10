Luis de Llano: 'El que nada debe nada teme'

La polémica persigue a Luis de Llano tras las declaraciones de Sasha Soköl, quien meses atrás habló públicamente de la relación sentimental que sostuvo con él cuando este tenía 39 años y ella 14. Desde ese entonces, el productor solo había emitido un comunicado, en el cual defiende su integridad y rechaza haber cometido delito alguno. Ahora, el creador de conceptos musicales como Timbiriche ha roto nuevamente el silencio, reiterando su postura y asegurando no estar arrepentido de nada, convencido de que él no actuó de manera indebida. Reservado, conversó al respecto con la prensa, espacio en el que además afirmó encontrarse tranquilo en estos momentos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

De Llano fue captado por los medios de comunicación durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, instante en el que los reporteros le preguntaron cómo se encuentra en medio de la situación legal promovida por Sasha. “Yo estoy muy bien, estoy feliz, ¿no me ven la sonrisa?”, dijo el realizador, declaraciones retomadas por el periodista Edén Dorantes para su canal en YouTube. Así mismo, expresó su negativa por dar más detalles en relación con el tema, aunque fue tan grande la insistencia de la prensa que manifestó de qué manera asume lo acontecido. “Que se hable y se seguirá hablando. Pero yo estoy muy bien, muchas gracias. No me ha afectado, estoy muy bien, no voy a hablar de eso…”, agregó.

En otro momento, De Llano fue contundente con sus palabras, poniendo de frente su trayectoria profesional ante lo que pudiera decirse de él. “Yo estoy muy orgulloso de quien soy, y el que nada debe, nada teme. Cincuenta y tantos años en Televisa nunca hubo una queja de mí ni nada…”. Así mismo, fue claro con la posición que ha ocupado desde entonces con respecto a la situación, agradecido con el respaldo que ha recibido de sus seres queridos. “No voy a llegar a ningún acuerdo de nada, yo estoy muy tranquilo, muy bien, mi familia me ha respaldado muy bien, mis amigos…”, dijo.

VER GALERÍA

Al ser cuestionado sobre las recientes declaraciones de Sasha, quien afirmó que su acusación ya estaba en los tribunales, De Llano no quiso ahondar en los pormenores, aunque admitió que sí recibió la notificación correspondiente. “No necesito comunicarme (con Sasha) … No creo que llegue a los tribunales. Sí me han notificado pero yo estoy esperando nada más de tiempo, yo creo que en un momento dado. No es que sea un silencio provocado, ni nada…”, agregó en otro instante de la plática, en la que defendió su integridad. “Yo no me disculpo de nada ni me arrepiento de nada porque yo no hice nada…”.

El apoyo de sus cercanos

A pesar de las reservas con las que habló frente a la prensa, Luis de Llano reconoció que a lo largo de estos meses ha tenido el apoyo de su familia y amigos, principalmente de todos aquellos con los que trabajó, por lo que aprovechó la entrevista para enviar un mensaje. “A todos aquellos que me han escrito, que me han hablado, que me han dado su solidaridad los quiero como siempre los quise porque mi trabajo en Televisa, ustedes saben, fue de muchos años… la verdad estoy muy orgulloso de mi pasado…”, expresó. “Tengo clara mi mente, tengo clara mi vida y tengo muchos amigos sobre todo ustedes, que son los medios…”. Al preguntarle si su relación con Televisa sigue intacta, dijo: “Me jubilé, después de 55 años, imagínate si no hicimos cosas ahí…”, contó, para luego revelar que se encuentra trabajando en una serie así como en los libros que desea publicar.

VER GALERÍA