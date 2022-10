La esposa de Pablo Lyle habla de su relación con el actor en el juicio: 'No estamos separados'

Durante la declaración que ofreció Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, en el juicio que enfrenta el actor por homicidio involuntario, llamó poderosamente la atención que la actriz contestara algunos cuestionamientos relacionados con su relación con el intérprete y aclarara los rumores que han rodeado su matrimonio. Y es que recordemos que, en junio de este año, Ana habló por primera vez de cómo era su relación con el artista en su podcast, refiriéndose a él como su exesposo. Sin embargo, todo parece indicar que de un tiempo a la fecha las cosas han cambiado entre la pareja, pues durante el juicio, Ana declaró puntualmente que aún sigue casada con Pablo y que de hecho actualmente vive en la misma casa en la que el actor cumple su arresto domiciliario.

El tema sobre su relación con el actor fue traído a cuenta por uno de los abogados del propio Pablo, quien de forma directa cuestionó a Ana: “¿Qué cantidad de años estuvo usted casada con Pablo?”, a lo que Araujo respondió: “En diciembre cumplimos 9 años (de casados)”. Como era de esperarse, su respuesta llamó la atención del fiscal del estado, quien en su oportunidad hizo un intenso interrogatorio a la mujer del artista: “¿Cuánto tiempo llevan separados?”, a lo que ella respondió: “No estamos separados”. Ante la respuesta de Ana, el fiscal insistió: “Usted dice que nunca ha estado separada de Pablo Lyle”, a lo que ella señaló tajantemente: “No”; dejando entrever que, en efecto, hubo un tiempo en el que sí habían tomado la decisión de separarse.

En otro momento del interrogatorio, el fiscal quiso indagar sobre la forma en la que Ana y Pablo se relacionan actualmente, por lo que incluso le preguntó por el lugar en el que ha estado viviendo en los últimos días y si es que la comunicación entre ellos ha girado en torno al complicado momento por el que atraviesan, algo a lo que Ana respondió de forma directa, revelando que se está quedando en la casa que el actor ha rentado a través de la plataforma Airbnb y en la que Pablo ha cumplido su arresto domiciliario en los últimos días.

Tras el testimonio de Ana, quien durante el interrogatorio realizado por el fiscal de Miami ofreció mayores detalles sobre el día del incidente, se espera que sea este martes 4 de octubre cuando el jurado sea instruido para deliberar. Cabe destacar que, se ha especificado que para que se pueda dictaminar la inocencia o culpabilidad de Pablo, la votación del jurado deber unánime. Del mismo modo, se reportó que, según lo deliberado, la sentencia no tendría que ser emitida por la jueza el mismo día, sino que se tomará un tiempo para definir el rumbo de la misma.

El día en el que Ana Araujo se refirió a Pablo como su exesposo

Fue en junio pasado cuando Ana decidió abrir su corazón a través de su podcast, My Wellness Friend, para hablar de la sitación que enfrentaba en aquel entonces tras el arresto de Pablo. Echando mano de la transparencia que maneja en su podcast, Ana se refirió por primera ocasión a Pablo Lyle como su exesposo, dejando ver en ese momento su separación se había formalizado: “Yo era de que, en las fiestas, feliz de que Pablo, mi exesposo, fuera el centro de atención, yo feliz de estar atrás, y que él fuera el sociable”, comentó. Ana reconoció que, tras el arresto de Pablo, fue complicado para ella convertirse en la jefa de la casa: “De repente ser yo la que está a cargo de la gente, la que tiene que dar la cara, resolver las cosas, le huía muchas veces a eso”, reconoció. Más sincera que nunca, la influencer habló de una de las grandes lecciones que ha aprendido a lo largo de los años: “Yo ya entendí que en la vida no podemos ser salvadores de nadie, mucho tiempo me la creí, lo intenté y tuve malas experiencias, me metí en problemas, perdí amistades por querer solucionarles los problemas y entendí que no podemos ser salvadores de nadie”, confesó.

