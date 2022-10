Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann protagonizan su momento más familiar con la pequeña Kailani

Desde el momento en el que tomaron la decisión de separarse, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann tomaron la decisión de mantenerse siempre unidos y cercanos pensando en el bienestar de su hija Kailani. Un acuerdo que ha procurado cumplir al pie de la letra y que ha sido evidente en sus redes sociales, donde se han dejado ver siempre unidos e incluso juntos, especialmente cuando se trata de fechas importantes en la vida de su pequeña, como ha sido en sus cumpleaños. Sin embargo, también han hecho eco de la buena relación que tienen sin importar que no sea una fecha importante. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando los orgullosos papás se dejaron ver de lo más felices compartiendo una relajada como la familia que son, siendo Kailani la más feliz de poder pasar tiempo al lado de sus famosos papás.

A través de sus historias de Instagram, Aislinn hizo eco de la divertida tarde que pasó al lado de su pequeña y de su exmarido. Y es que la hija de Eugenio Derbez compartió una serie de videos y fotografías en las que inicialmente se observa a su hijita bailar de lo más feliz en compañía de Ochmann. Sin embargo, la imagen que más ha llamado la atención de sus fans, es en la que aparecen Aislinn, Mauricio y Kailani posando de lo más sonrientes, dejando en claro el gran cariño que los une y la química que aún existe entre ellos. Por su lado, Mauricio solo se ha limitado replicar los videos y fotografías que su ex ha compartido en sus propias redes sociales, confirmando así que el cariño aún sigue presente.

Cabe resaltar que, a pesar de que Mauricio y Aislinn han decidido retomar su vida amorosa cada uno por su lado -él al lado de la modelo Paulina Burrola desde hace poco más de un año-, y en determinado momento, los orgullosos papás de Kailani han procurado mantener una relación muy cordial y cercana, basada en el respeto y comunicación, siempre pensando en el bienestar de su pequeña, quien sin duda será el vínculo que los unirá por el resto de sus vidas.

¿Cómo fue su separación?

Contrario a lo que se suele pensar, el divorcio entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se dio de común acuerdo y bajo buenos términos, buscado siempre el bienestar de su pequeña Kailani. Sin embargo, fue el actor quien dio el primer paso en aquel momento. “A mí me tocó ser el que me volteó con Aislinn para decirle: ‘Creo que estamos en caminos distintos y creo que le hemos echado ganas durante 6 años, tenemos una hija maravillosa, nos adoramos, yo te quiero muchísimo, tú a mí, hay un amor genuino, pero te tengo que dejar crecer y vivir tu proceso y nos estamos metiendo el pie y me parece muy egoísta como aferrarse y querer que las cosas salgan como a fuerza'”, comentó durante una charla que sostuvo con Yordi Rosado para su canal de Youtube.

Aunque ya están separados como pareja, tienen una relación cercana, pues continúan siendo un equipo como papás de Kailani: “Lo que hacemos es que nos repartimos muy bien el tiempo, ella está con Kai dos semanas, luego yo estoy dos semanas, lo tenemos como muy armadito”, agregó.

