Humberto Zurita rompe el silencio y habla de su relación con Stephanie Salas

En los últimos años, mucho se ha hablado de la vida sentimental de Humberto Zurita, quien en más de una ocasión ha sido ligado sentimentalmente con algunas de sus amigas más cercanas, así como con algunas de sus compañeras de trabajo. Sin embargo, en las últimas semanas los rumores sobre que el actor habría rehecho su vida sentimental al lado de Stephanie Salas lo han rondado, mismos que se reforzaron luego de que la madre de la actriz, Sylvia Pasquel, dejara entrever que, en efecto, algo estaba sucediendo entre su hija y el galán de telenovelas. Y aunque Humberto se había mostrado renuente a hablar sobre su supuesto romance con la intérprete de canciones como Ave María, finalmente ha roto el silencio y ha hablado de su relación con la actriz.

Fue durante una entrevista concedida a la periodista Andrea Chiarello para el programa de Youtube Mamás Felices, que Humberto decidió abrir su corazón para hablar de la forma en la que se ha dado su relación con Stephanie Salas, así como de los rumores que apuntan a que mantiene una relación amorosa con ella, una oportunidad en la que el actor aclaró con total apertura cada uno de estos puntos, dejando en claro que entre él y la también cantante hay cariño de hace muchos años y que por ahora están dejando que las cosas fluyan entre ellos. “Solo te voy a decir que Stephie y yo estamos pasando un buen rato, estamos pasando un buen momento”, expresó el intérprete, luego de que fuera cuestionado sobre las especulaciones que lo han rondado en los últimos días.

Sin entrar en mayores detalles, Humberto fue claro al hablar del estatus de su relación con Stephanie, insistiendo en que por ahora ambos se la están pasando muy bien, así como en el gran cariño que tiene por ella. “Tener a una buena amiga, a un ser humano, y no quiero quitarle valor a lo que estoy viviendo con Stephanie, pero simplemente dejarlo en ese lugar en el que está ahora, con ese gran respeto y decir que me la estoy pasando muy bien. Y yo a Stephanie la quiero mucho desde hace muchos años”, aclaró el intérprete, dejando en claro en que su relación con Salas es reciente y se encuentra en una primera etapa.

En ese mismo sentido, el actor fue cuestionado sobre si está abierto a retomar su vida amorosa en algún momento de su vida, algo a lo que Humberto reaccionó mostrando su lado más divertido: “Yo no me niego al amor, porque la vida sin amor no tiene sentido. Ahora, el amor tiene muchos colores: yo puedo amar a mis hijos, a mis hermanos, a mi familia, etcétera. Pero yo ya estuve en un seminario y me di cuenta de que célibe no voy a ser”, dejando en claro que siempre ha estado abierto al amor, aunque tampoco le disgusta disfrutar de su soledad. “Soy buena compañía para mí mismo… Yo no soy de esas personas que necesitan andar de reventón o andarme moviendo de un lado a otro, aquí en esta casa puedo ser feliz sin compañía, pero la verdad es que la vida acompañada es muy saludable”, agregó.

Humberto habla de la amistad que tenían Stephanie y Christian Bach

En cierta parte de esta charla, Humberto no dudó en hablar de la linda amistad que en su momento lograron construir Stephanie Salas y su esposa, la fallecida actriz Christian Bach, quienes se conocieron desde hace muchos atrás trabajando juntas en diferentes producciones teatrales y televisivas. “Ahora me platica Stephie que ellas tenían una relación tan íntima. Christian iba a las fiestas de Michelle, y Stephanie venia aquí a esta casa a las fiestas de Sebastián y Emiliano, así que ellas mantenían una amistad que yo no sabía que tenían tan fuerte”, contó el actor.

