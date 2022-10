Así fue el paso de Tamara Falcó por México

Las últimas semanas han sido todo un torbellino de emociones para Tamara Falcó, pues la diseñadora española se vio envuelta en la polémica luego de su abrupta ruptura con Iñigo Onieva -con quien tan solo unos días antes se había comprometido-, luego de que se dieran a conocer unos videos en las que se podía ver a su entonces prometido besando a otra mujer. En medio de este contexto, Tamara no tardó en tomar el control sobre la situación, saliendo airosa de la polémica y dejando en claro la distancia que había decidido tomar de su ahora expareja, retomando casi de inmediato su agenda y cumpliendo cabalmente con cada uno de sus compromisos previamente pactados, entre los que figuraba una visita a México. Fue así que el pasado fin de semana la marquesa de Griñón arribó a la capital mexicana para participar como ponente estelar en el XIV edición del Congreso Mundial de las Familias, un evento en el que fue cobijada por el cariño de algunos mexicanos que se dieron cita para escuchar su ponencia.

Como era de esperarse, la presencia de Tamara en México causó gran expectación, pues su visita al país se dio tan solo unos días después de que la media hermana de Enrique Iglesias cancelara su compromiso y pusiera fin a su relación con Iñigo. La socialité arribó a la Ciudad de México el pasado viernes, pero no fue hasta la tarde del sábado que se dejó ver en las instalaciones de un recinto en Santa Fe, donde se llevó a cabo el congreso, vestida en un conjunto de pantalón de pinzas de tiro alto en color beige, el cual combinó con una blusa de seda dorada y unas zapatillas altas en tonos nude, complementando su look con una gabardina larga al mismo tono de su pantalón, llevando el pelo recogido en una discreta cola de caballo, mostrando siempre una actitud muy positiva y animada, y luciendo una gran sonrisa en el rostro.

Durante su ponencia, la hija de Isabel Preysler habló de su infancia, de su familia, de su relación con su padre, Carlos Falcó y Fernández de Córdova, además de algunos temas relacionados con la religión y gusto por la lectura de la biblia, dedicando un espacio en especial al tema de su relación con Iñigo Onieva y su reciente ruptura, un momento en el que recibió el apoyo de todos los presentes, quienes ovacionaron a la también presentadora de televisión, además de sus compañeros ponentes, entre los que se encontraban el actor Eduardo Verástegui.

Al salir del recinto, Tamara no dudó en acercarse a donde estaban algunos de los asistentes al evento que buscaban tomarse una selfie con ella y mostrarle su total apoyo en medio del momento tan sensible por el que atraviesa. De hecho, algunos de sus seguidores comenzaron a corear su nombre a todo pulmón, algo que terminó por conmover a la española, quien se mostró agradecida por todo el cariño recibido durante esta visita exprés a la Ciudad de México.

¿Qué fue lo que dijo en México sobre su ruptura amorosa?

Durante su participación en este evento de índole religiosa, Tamara no tuvo reparo en referirse a la situación en la que se ha vista envuelta tras hacerse pública la indiscreción de su exprometido, admitiendo esta viviendo en estos días “un despertar espantoso”, al hacer referencia a la forma en la que ahora percibe a Iñigo como persona, dejando en claro con estas crípticas palabras el estatus de su relación: “No siento odio hacia él ni aberración, me da pena, me da pena que con todas las cosas maravillosas que hay en la vida, vea, o sea, que considere que esas son las cosas por las que vive, a mí eso sí que me da pena”, expresó durante un momento de su ponencia. En ese mismo sentido, Falcó mostró una actitud compasiva y con toda sinceridad dijo: "Ha sido un despertar espantoso, pero al mismo tiempo pienso en el perdón, pienso en la importancia del perdón”, agregó Tamara, que sin ocultar su pesar, dejó en claro que no tiene tiempo para el rencor, por lo que busca darle vuelta a la página a este asunto cuanto antes. “No lo entiendo, no me cabe por la cabeza lo que ha sucedido, pero creo que también él y todos los que están perdidos en las sombras merecen conocer la verdad y el amor de Dios”, señaló.

