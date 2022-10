Renata Notni deslumbra sobre la pasarela en la Semana de la Moda de París

La carrera de Renata Notni ha despegado a niveles insuperables. La hermosa actriz que saltó a la fama desde que era una niña se ha logrado consolidar como una de las mexicanas con mayor proyección internacional gracias a su talento, carisma y por supuesto, su inigualable belleza. Es por eso que es cada vez más común verla en las principales alfombras rojas del mundo y en los eventos de moda más importantes, pues además, su estilo también ha sido reconocido en todo el mundo, por lo que incluso ha comenzado a colaborar con algunas marcas de lujo como Bulgari. Algo que ha quedado en claro durante la Paris Fashion Week, evento al que Renata ha sido convocada por L’Oreal Paris, marca de la que desde 2020 es embajadora y que en esta ocasión la ha hecho parte de su pasarela para presentar su línea de ropa para la temporada Primavera/Verano 2023, una ocasión en la que la intérprete ha acaparado las miradas de todos.

Previo al desfile denominado Le Defile Walk Your Worth, Renata ya compartía algunas pistas de lo que estaba a punto de suceder, pues se dejó ver en plena preparación para su gran momento sobre la pasarela, dejándose consentir por sus maquillistas y peinadores, mostrándose un tanto nerviosa e impaciente por salir al escenario. Más tarde, la intérprete se dejaba ver vestida en un increíble vestido largo de lentejuelas rojas con el que lució supersexy y elegante a la vez, lista para apoderarse la pasarela y demostrar que además de ser una excelente actriz, como modelo no lo hace nada mal.

De hecho, la novia de Diego Boneta también compartió una serie de videos en los que mostró cómo fue que vivió su momento sobre la pasarela, donde la hemos visto desenvolverse como pez en el agua, sonriendo mientras caminaba sobre el escenario, lanzando besos a los asistentes y caminando como toda una profesional, cautivando a todos los presentes con su presencia y belleza, así como por su fuerza sobre la pasarela. Renata tuvo la oportunidad de desfilar al lado de otras figuras del entretenimiento, deporte y las pasarelas como Mei Jiang, Luma Grothe, Renata Notni, Camille Razat y Bebe Vio Grandis.

Renata Notni, en su mejor momento

Renata disfruta al máximo este momento de su vida, consciente de que el equilibrio entre lo profesional y lo personal es la clave para hallar la felicidad y la realización. "Yo creo que la fórmula está en un balance en tu vida. Yo siempre he tratado de cuidar mucho que mi vida personal y mi vida profesional, las dos estén como balanceadas", comentaba a los medios de comunicación a principios del mes pasado, cuando acompañó a Diego a la premier del remake latino de El padre de la novia. "Tratar de poner mucha atención a las dos, para mí es muy importante cuidar mi vida personal, mi familia, mis amigos, mi relación y cuidar mi vida profesional que es lo que me da vida, me mantiene prendida", agregó la intérprete, quien desde hace varios meses ha hecho de España su segundo hogar, pues en este país donde graba la serie de Netflix Zorro, la cual sin duda será clave para su internacionalización.

Por otro lado, la actriz no podría estar más contenta con la relación que ha construido desde hace poco más de un año al lado de Diego Boneta. “Estoy feliz, qué te digo, lo que se ve, no se juzga. Ya todo será a su tiempo, hay que vivir etapa por etapa y disfrutar porque no hay prisa de nada y todo llega cuando tenga que llegar. Ahorita estamos disfrutando de nuestra relación y viviendo el día a día", comentaba en otra ocasión al programa Despierta América, luego de que fuera cuestionada por una eventual boda.