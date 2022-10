Con una increíble fiesta, Itatí Cantoral celebra el cumpleaños 14 de su hija menor

Sin duda alguna, para Itatí Cantoral la maternidad ha sido una faceta que ha disfrutado al máximo. Y es que detrás de la protagonista, la villana, la estrella de series, telenovelas y obras de teatro, existe una madre que se ha entregado por completo a sus tres hijos. Y aunque sus mellizos Roberto y José Eduardo han comenzado a labrar su propio camino, la intérprete sigue disfrutando de la compañía de su hija menor, María Itatí, quien sin duda se ha convertido en su cómplice de viajes y aventuras, además de ser su inseparable compañía. Es por eso que al celebrar el cumpleaños número 14 de la pequeñita, la actriz ha no ha escatimado en detalles, regalándole a la menor de sus tres hijos una celebración de lo más divertida, en la que además se encargó que estuvieran presentes todos sus amigos.

A través de su perfil de Instragram, la actriz compartió una serie de fotografías y videos en los que mostró algunos detalles de la celebración de cumpleaños de su pequeña, en donde pudimos ver a María Itatí de lo más emocionada compartiendo esta fecha tan especial en compañía de algunos de sus mejores amigos, entre los que pudimos ver a Santino Borghetti, hijo de Grettell Valdez, y a Julia, quien es hija de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina, y media hermana de Roberto y José Eduardo, sus hermanos mayores.

Además de globos, pasteles y deliciosos bocadillos, Itatí se encargó de consentir a su hija y a sus invitados al recrear el set de filmación del popular programa de televisión 100 Mexicanos Dijeron, en donde pudimos ver a Santino, a Julia y a la cumpleañera divertirse al máximo con este increíble juego. “Hija hermosa, gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo”, escribió Itatí de lo más emocionada al compartir algunas fotografías y videos de la increíble fiesta de cumpleaños que organizó para su pequeña.

¿María Itatí seguirá los pasos de su mamá?

Si bien, María Itatí ha crecido entre foros de grabación, locaciones y tras bambalinas, viendo cómo se desarrollan todos los proyectos en los que su mamá participa, lo cierto es que la pequeña parece estar más inclinada hacía la música y específicamente a la composición. Algo que no es de extrañarse, pues la jovencita es nieta de Roberto Cantoral, uno de los más grandes compositores que ha dado México al mundo, por lo que no sería raro que la hija menor de Itatí Cantoral haya heredado el talento de su célebre abuelo. "A ella le ha gustado mucho cantar y componer, pero la actuación no le gusta", comentó la actriz en una entrevista concedida a El Sol de México. "Ella está muy emocionada con eso y compone muy bonito, y toca varios instrumentos, hay mucha música en mi casa", reveló. Para la intérprete lo más importante es apoyar a sus hijos a materializar sus sueños, sean cuales sean.

En una charla anterior con la prensa, Itatí ya se había referido al gusto de su hija por la composición, revelando que incluso su pequeña ya ha compuesto sus primeras canciones. "No quiere ser actriz, es cantante, dice que quiere ser compositora", expresaba la estrella de telenovelas hace unos meses en un encuentro con la prensa al asistir a un evento de la mano de su hija. "Ha compuesto unas canciones muy bonitas. La he metido también a clases de composición. Ojalá que haya una Consuelo Velázquez en mi casa", agregaba entonces refiriéndose a la famosa pianista y compositora mexicana.

