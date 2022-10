Khloé Kardashian se comprometió en secreto con Tristan Thompson antes del escándalo de paternidad

Las últimas semanas la atención se ha centrado en Khloé Kardashian tras la presentación oficial de su segundo bebé, al que tuvo con Tristan Thompson por medio de un vientre subrogado. El nacimiento de su hijo ha estado envuelto en una serie de turbulentos acontecimientos dado que la empresaria completó la transferencia de embriones para la gestación apenas unos días antes de enterarse que el basquetbolista le volvió a ser infiel y había procreado un bebé con otra mujer. La menor de las Kardashian ha abierto su corazón en la segunda temporada de su reality familiar con la finalidad de aclarar los hechos engorrosos que rodearon esta reciente etapa de su vida, de la que ha asegurado se ha sobrepuesto. Fue durante el nuevo capítulo del programa en donde la famosa se sinceró una vez más y confesó que estuvo comprometida con el jugador de la NBA en secreto antes de descubrir su engaño.

Khloé grabó la segunda temporada manteniendo en privado que estaba esperando a su segundo hijo, pero otro suceso que mantuvo oculto fue que rechazó la propuesta de matrimonio que le hizo Tristan antes de que saliera a la luz la comentada demanda de paternidad. No sólo el público desconocía el compromiso, también su familia entera ignoraba la propuesta de matrimonio que le hizo el basquetbolista a la estrella de la telerrealidad. “Es como el hecho de que te pidiese matrimonio y no nos lo contaras”, le dijo Kim a Khloé en medio de una conversación.

Fue la misma Kim la que compartió en el confesionario los detalles del día que Tristan le hizo saber que le pediría a Khloé que se casaran: “Nunca olvidaré que Tristan me llamó y le iba a pedir matrimonio en San Valentín”. Finalmente la propuesta sucedió en diciembre; sin embargo, la fundadora de Good America prefirió guardarse los pormenores, ya que no había aceptado en parte porque no le emocionaba la idea de contárselo a su familia. “Y seguramente le dolió oír eso, pero era la verdad. Nunca voy a aceptar algo y dar falsas esperanzas”, añadió.

Dando un salto al pasado, Khloé recordó que le dijo a Tristan que tenía que asegurarse de que esta vez sería diferente porque quería estar “orgullosa de estar comprometida”. Tras escuchar las declaraciones de su hermana, Kim le comentó que entendía sus razones y sabía que era una carga emocional muy grande la que llevaba sobre la espalda: “Entiendo que es agotador, y lo siento. No te mereces esto. Y es un asco porque eres la mejor, en serio. La mejor amiga, esposa… Se lo digo a todo el mundo: ‘si crees que yo molo, ella mola diez veces más. Si yo entreno duro, Khloé entrena diez veces más duro”.

Durante esa misma conversación con Kim, la empresaria aseguró que ella y Tristan estaban en su mejor etapa, por lo que no podía comprender el por qué de su engaño, el cual calificó de “humillante” para ella. “Y si en lo mejor de la relación, vas y me pones los cuernos… no quiero ni pensar qué harías en el peor momento”. Agregó que “debería haberlo sabido”, pero no hizo nada porque mantenía viva la esperanza y la confianza que había depositado en él.

Ante las recurrentes preocupaciones de sus hermanas, señaló que Tristan era su compañero de vida y que aprender a estar sin él fue un proceso complicado que requirió demasiado tiempo: “Todo lo pasó con Tristan fue durísimo. Lo más difícil de todo fue aprender a dejar de querer a alguien. Fueron seis años de mi vida y no éramos sólo pareja, éramos mejores amigos de verdad. Encajábamos muy bien”.

