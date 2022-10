Jacky Bracamontes y Martín Fuentes celebran su 11 aniversario de bodas

Sin duda alguna, Jacky Bracamontes y Martín Fuentes han construido una sólida relación que con el paso de los años y a pesar de las duras pruebas que han enfrentado a lo largo de su historia de amor, cada día se ha fortalecido. Es por eso que al celebrar su onceavo aniversario la pareja ha querido hacerlo por todo lo alto, celebrando el gran amor que se tiene con los detalles más especiales, y dejándose consentir por el cariño de sus cinco hijas, quienes sin duda son el fruto más grande de su amor y junto a quienes han hecho realidad su gran anhelo de formar una familia.

VER GALERÍA

A través de su perfil de Instagram, Jacky ha querido compartir algunos detalles de esta celebración con todos sus seguidores, en donde se ha dejado ver de lo más emocionada con los detalles que Martín tuvo para con ella en esta fecha tan especial para los dos, y por haber hecho cómplice a una de sus hijas para sorprenderla. “Hoy me despertó mi Carito con un regalo de papá ¡por nuestro aniversario! ¡Gracias Memito por estos primeros 11 años!”, escribió la presentadora de Telemundo debajo de un álbum de fotografías en las que se puede ver a la pequeña Carito posar con un enorme ramo de rosas rojas en la mano, las cuales tenían una tarjeta en la que Martín escribió: “¡Te amo hoy y siempre! Felices 11 años”.

Por otro lado, Jacky también compartió un divertido video en el que se dejó ver cantando el éxito de Camilo y Grupo Firme, Alaska, mientras brindaba con una cerveza en mano y bailaba frente a Martín, quien al ver a su esposa celebrar de lo más emocionada, no dudo en abrazarla y robarle un romántico beso, dejando en claro que su amor está más fuerte que nunca. Además, Martín también le dedicó un lindo mensaje a su mujer a través de Instagram, donde se mostró agradecido con la actriz por la linda historia de amor que juntos han escrito. "Hoy, hace 11 años decidimos juntar nuestros caminos de vida y volverlo uno solo. Un buen matrimonio no es el que nunca tiene problemas, sino el saber superarlo juntos. Te amo @jackybrv por estar a mi lado en esta montaña rusa que llamamos vida", finalizó.

VER GALERÍA

Una mujer de familia

Sin duda alguna, Jacky Bracamontes siempre ha sido una mujer entregada completamente a su familia, algo que ha dejado en claro en más de una ocasión y que se vio reflejado durante la pandemia, cuando la actriz pasó varios meses en cuarentena en compañía de su esposo, sus cinco hijas, sus padres y hasta sus suegros. Precisamente sobre este tema habló recientemente en una charla que sostuvo con el programa Mesa Caliente: “Mi casa es una fiesta siempre. ¿Qué fue lo que nos hizo sobrevivir a la pandemia? Que estábamos todos juntos, que somos una familia grande”, expresó Jacky sobre lo importante que fue para ella estar rodeada de su familia en momentos tan impredecibles como lo ha sido la pandemia.

Y es que para la actriz, el poder estar unidos durante ese tiempo, los hizo pasar este tiempo de la mejor forma posible. “Yo me ponía a pensar, tengo amigas que tienen un solo hijo o una sola hija, y me decían: ‘ya no sé cómo entretener al niño…’. En cambio aquí, yo las dejaba solas a las cinco y se inventaban: ‘mamá, te vamos a hacer un show’, hacían baile, hacían show, actuaban, bailaban, jugaban juntas y luego se peleaban, y luego se volvían a encontentar”, explicó la modelo al hablar de lo importante que es para ella contar con una familia numerosa.

VER GALERÍA