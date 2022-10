Selena Gomez tras la entrevista de Hailey Bieber: 'Las palabras importan'

Selena Gomez y Justin Bieber fueron una de las parejas pop que causaron mayor expectación aún después de su ruptura definitiva. Mantuvieron una relación intermitente durante ocho años, en los que se enfrentaron a múltiples altibajos que derivaron en el desgaste de su amor. Su última ruptura, ocurrida en la primavera del 2018, parecía ser sólo un bache más hasta que el cantante se casó con Hailey Baldwin en septiembre de ese mismo año, este acontecimiento desató rumores de infidelidad y críticas hacia la modelo que se han extendido por cuatro años. Ante esta situación, la sobrina de Alec Baldwin habló abiertamente por primera vez de cómo sucedieron los hechos y afirmó que nunca se interpuso en la historia que tuvo su marido con la protagonista de Only Murders in the Building. La reacción de Selena no se hizo esperar y mandó un contundente mensaje a sus fans en el que hizo hincapié sobre la importancia del respeto y la amabilidad.

La intérprete de Baila conmigo reapareció en una transmisión en vivo que hizo a través de su cuenta de TikTok para hacer un llamado a sus seguidores, esto luego de que Hailey se pronunciara respecto al odio que ha recibido en redes sociales por su relación con Justin. Sin hacer mención de las declaraciones de la esposa de su ex, Selena instó a sus fans a compartir y valerse de mensajes positivos, tal como ella lo ha hecho en sus proyectos musicales y su marca de belleza.

“Creo que hay cosas que no necesito saber, pero que me parecen asquerosas y viles, y no es junto, a nadie, jamás, se le debe hablar de la forma en la que he visto”, dijo la ex estrella Disney. “Lo único que tengo que decir es que me parece irónico ver esto (los comentarios de odio) cuando lancé algo que precisamente emplea palabras amables, porque eso es todo lo que quiero. Eso es todo”.

Asimismo, agradeció el soporte que ha recibido su línea de maquillaje (Rare Beauty), pero indicó que ser parte del proyecto es también adoptar su misión: “Si apoyas a Rare, no puedo agradecerte lo suficiente, pero debes saber que también estás representando lo que significa… y eso es que las palabras importan, realmente importan”. Y agregó: “Entonces, no viene de mi”, descartando de esta manera estar detrás de cualquier comentario adverso o situación negativa.

Comentó que lanzó Rare con la finalidad de construir un “espacio seguro y acogedor en la belleza y más allá”. Finalmente dio las gracias a sus seguidores por escucharla: “Sólo quiero que todos ustedes sepan que esto es mucho más grande que cualquier otra cosa. Pero estoy muy agradecida con todos ustedes por escucharme. Que tengan un maravilloso día”. Ésta no es la primera vez que Selena pide un alto a los ataques; en octubre del 2019, la actriz apuntó que no le gustaba ver que las personas sean groseras o irrespetuosas con otras a raíz del estreno de Lose You To Love Me. “Estoy muy agradecida por la respuesta de la canción; sin embargo, nunca toleraré que las mujeres derriben a otras mujeres”, dijo en aquel momento.

Además de asegurar que no estuvo involucrada en la separación de Justin y Selena, la modelo mencionó en el podcast Call Her Daddy que estuvo en contacto con la actriz tras su boda con el cantante: “Es por eso que digo que todo es respeto y amor. Todos a nuestro alrededor saben qué pasó y estamos bien, pudimos dejar eso atrás con claridad y respeto”. Poco antes Hailey indicó que estaba segura de que su esposo había cerrado el capítulo que lo unía a Selena cuando se comprometieron: “Sé a ciencia cierta que pudimos empezar nuestra relación de nuevo porque la anterior había terminado por completo, por eso fue respetuoso conmigo”.

