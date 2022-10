Ale Capetillo sobre el feliz matrimonio de sus padres: 'Quiero tener eso'

La sencillez y transparencia con la que Alejandra Capetillo se ha conducido en sus redes sociales le ha valido lograr un estrecho lazo de complicidad y confianza con sus seguidores. La joven ha sido muy abierta a compartir diversos detalles de su vida: su trabajo, sus viajes, su relación con su novio y hasta algunas simpáticas vivencias de su día a día. Hace poco se sinceraba sobre lo mucho que echa de menos México, pues lleva un tiempo instalada en Madrid, donde estudia y trabaja. La cercanía que ha entablado con los internautas ha fomentado que recurran a ella para saber sus opiniones respecto a diversos asuntos, y Ale siempre ha accedido de buen ánimo a compartir su punto de vista. Eso ha ocurrido ahora, pues ha sido cuestionada sobre un tema muy importante: el del matrimonio.

Cuando los seguidores de Ale acuden a ella en busca de algún consejo, ella siempre es honesta y reconoce que no es una experta, sobre todo cuando se trata de cuestiones personales. Sin embargo, suele compartir con gusto su perspectiva con base en sus experiencias y los aprendizajes que ha obtenido con el tiempo. En una reciente sesión de preguntas y respuestas en Instagram, le preguntaron cuál considera que es el secreto de un buen matrimonio, y la joven fue clara al admitir que este tema era un tanto ajeno a ella, sin embargo, compartió lo que ella ha visto como hija de una pareja sólida y feliz. "No te puedo decir porque todavía yo no estoy en un matrimonio, pero sí te puedo decir de lo que yo he visto, que creo que es un gran ejemplo a seguir, es la gran complicidad que tienen mis papás", comentó, refiriéndose a Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.

La joven confesó que la estupenda relación que tienen sus padres siempre la ha inspirado y se ha convertido en un modelo que le gustaría replicar en algún momento. "Siempre lo he visto y siempre digo: 'Quiero tener eso'", aseguró. "Son literal mejores, mejores amigos", contó. Ale enumeró además otras cualidades que ha visto en el matrimonio de su papás y que ella considera de vital importancia para tener una vida coyugal feliz. "Obviamente el respeto, la confianza es súper importante, comunicación, pero siento que todo va de la mano con que haya una gran complicidad, porque después de eso ya el respeto se da solo, la confianza se debería dar sola, todo lo demás se da solo, entonces eso, yo diría que complicidad", expuso.

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán se casaron en julio de 1994, por lo que su matrimonio suma ya más de 28 años. La pareja ha confesado que a lo largo de este tiempo ha atravesado por momentos difíciles, sin embargo, el gran amor que los une los ha ayudado a superar todas las adversidades. "Tenemos un matrimonio común y corriente donde hemos pasado por momentos buenos, malos… Somo dos seres humanos con defectos y virtudes, y todo ese proceso, por lo menos desde mi punto de vista, ha hecho que nuestra relación se fortalezca", comentaba el actor el año pasado en entrevista para La Hora ¡HOLA!. Por su parte, la guapa actriz aseguraba entonces que si bien su relación de pareja ha cambiado a través de los años, su amor permanecía intacto. "Sigo perdidamente enamorada, creo que eso es lo que nos ha tenido unidos hasta el día de hoy, pese a todas las circunstancias y todos los problemas que cualquier pareja pueda tener, precisamente, esa ilusión y ese amor con el que me casé", expresaba Biby.

Enamorada, pero sin planes de boda a la vista

Hace algunas semanas, Ale compartió con sus seguidores los detalles de su historia de amor con su novio Nader y recordó cómo fue que coincidieron por mera casualidad, pues el día que se conocieron ella ni siquiera tenía ganas de salir de casa. La joven contó que tras el primer flechazo comenzó a conocer más a fondo a este chico libanés, y fue así que pudo apreciar las cualidades que terminaron por enamorarla. "Yo creo que conforme pasa el tiempo más encuentras cosas que te atraen de la otra persona, pero yo ceo que lo que más me llamó la atención y algo que hasta la fecha se lo menciono mucho, es que es muy caballeroso", contaba a finales de agosto. "Desde que lo conocí, sdiempre me dio mi lugar desde que nos conocimos", aseguraba. Con las cosas marchando viento en popa, muchos de sus seguidores se han apresurado al pensar en un posible compromiso, y más cuando hace tiempo ella los sorpendió luciendo un misterioso anillo. Sin embargo, ella aclaró después que solo representaba una promesa. "Esto llegó súper lejos, no saben cuánta gente me ha escrito que si ya me voy a casar, que cuándo va a hacer mi boda...Tal, tal, tal, pero no", comentó la joven. "No me voy a casar, es mi anillo de piedrita y sí, no, no, no", comentó en sus redes sociales.

