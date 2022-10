Crece la batalla entre el hijo y el exmarido de Anne Heche por su herencia

Fue a mediados de agosto cuando se dio a conocer que Anne Heche había estado en un terrible accidente, desde el primer momento se anunciaba que no había esperanzas de sobrevivencia, y pocos días después llegaba el lamentable desenlace. La actriz perdía la vida a los 53 años, dejando a sus hijos, Homer Laffoon de 20 años y Tupper Atlas de 13. Ante la partida, sus exmaridos, su hijo mayor y otras de sus exparejas tomaban la palabra para dejar testimonio de la persona que Heche era más allá de la pantalla grande. Después de una dura vida en la que tuvo capítulos verdaderamente retadores, la actriz partía en un aparatoso accidente automovilístico de forma inesperada, por lo que después se sabría, no había dejado un testamento. Ante esto, rápidamente, su hijo Homer tomaba la batuta y hacía los movimientos legales pertinentes para quedar como encargado de su patrimonio, sin imaginar que James Tupper, el segundo esposo de su madre y padre de su hermano menor, se enfrentaría a él para hacerse cargo de esto.

El correo electrónico de la discordia

La batalla comenzó cuando James dio a conocer que tenía en su poder un correo electrónico de Heche, del 25 de enero del 2011, en el que determinaba que si algo le pasaba quería que se hiciera cargo de su patrimonio. “Para su información, en caso de que muera mañana y cualquiera pregunte, mis deseos son que todas mis propiedades vayan al control del señor James Tupper para usarlas para criar a mis hijos y después se le sean entregadas a mis hijos. Se dividirán de forma equitativa entre mis hijos, actualmente Homer Heche Laffoon y Atlas Heche-Tupper, y su porción se les dará cuando cumplan 25 años. Cuando el último chico cumpla 25 años, cualquier casa u otra propiedad puede ser vendida y el dinero dividido equitativamente entre los chicos. Si toda mi familia, James Howard Tupper, Atlas Heche Tupper y Homer Heche Laffoon mueren juntos, mis propiedades irán a Elliot Bergman, mi sobrino, para dividirlo entre mis sobrinos de forma equitativa”, se lee en el mensaje que fue escrito cuando tanto Homer como Atlas eran todavía muy pequeños para hacerse cargo de lo dejado por su madre. No se sabe precisamente en qué contexto la actriz se vio en la necesidad de escribir un mensaje así, pero ahora, ante su partida, ha vuelto a salir a la luz.

Los detalles a los que apunta Homer

En documentos de la corte, conseguidos por el Dailymail, la respuesta por parte de Homer lee: “El señor Tupper repetidamente se refiere al correo como un ‘testamento’, sin embargo, -como dicta la ley-, el correo no califica ni como un testamento holográfico ni como un testamento formal con testigos”, esto al explicar que el documento no está firmado ni contó con testigos al momento de su realización. Al final del correo, Anne establecía también que este mensaje serviría mientras hacía los trámites oficiales correspondientes, algo que aparentemente no sucedió.

Según reporta People, en estos mismos documentos de la corte, Homer denuncia que James ha bloqueado la comunicación con su hermano Atlas desde agosto pasado. En la petición que interpuso desde un inicio, el joven pedía actuar en nombre de él y de su hermano, que todavía es menor de edad, pero según explica, desde la muerte de su madre no ha podido comunicarse con él.

Por su parte, el también actor James, estableció en la corte que Homer no era apto para hacerse cargo del patrimonio porque es ‘muy joven, desempleado y estaba alejado de su madre al momento del accidente’, cuestión que el chico ha negado.

