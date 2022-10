Maky sobre Juan Soler: 'Somos familia... Si necesita algún día de mí, ahí estaré'

Tras varios años de casados, Maky y Juan Soler decidieron poner punto final a su matrimonio y tomar caminos separados. Y aunque esta determinación no fue sencilla para ninguno, ambos la tomaron con la mayor madurez y respeto, a sabiendas de que, más allá de las razones que propiciaron la ruptura, siempre estarían unidos por el cariño y sobre todo, por el gran amor hacia sus hijas en común. El tiempo ha pasado desde su separación, y los actores mantienen el contacto, además de que se han dejado ver juntos en ocasiones especiales, como sucedió hace unos meses en la graduación de su hija Azul. Ahora que Juan se encuentra en un nuevo noviazgo, Maky ha admitido estar feliz por él e incluso se ha revelado que ya conoció a la actual pareja de su ex. Sincera, la guapa conductora ha hablado de su relación con el padre de sus hijas y ha asegurado que siempre serán familia.

Aunque su relación de pareja concluyó hace tiempo, tanto Juan como Maky a menudo son cuestionados sobre el otro. Recientemente, la conductora fue abordada por algunos medios de comunicación, y el nombre de su exmarido no tardó en surgir en la conversación. Como siempre, ella respondió de forma amable y respetuosa, y habló de las grandes cualidades del actor como papá. "Es un gran papá, es muy lindo con mis hijas, es muy buen exmarido...", comentó la presentadora de Cuéntamelo ya!, asegurando que lo único que le corresponde opinar sobre Soler es justamente lo que tiene que ver con su papel de padre y de exesposo. Maky destacó el importante lazo que, pese a su separación, los une a ella y al actor. "Somos familia, la verdad es que nos tenemos un gran cariño", aseguró. "Nos llevamos bien... Es una persona a quien yo le tengo cariño y si necesita algún día de mí ahí, estaré para él. Es un gran nombre, desde que estuvimos casados siempre se ha comportado impecable, es un hombre que ha llevado su carrera de una manera impecable", agregó.

Maky habló además de la relación sentimental que Juan mantiene desde hace un tiempo con María José Barbaglia. "Él tiene su pareja, a la cual respeto y tiene toda mi admiración", comentó. A su vez, la conductora mencionó que cuando llegue el momento ella hará lo propio y retomá su vida amorosa. "Y yo en algún momento también tendré mi pareja y se las presentaré", comentó de lo más sonriente. Hace algunas semanas, Juan contó en una entrevista que la madre de sus hijas conoció hace tiempo a su novia, de hecho, en aquel momento estaban casados. "Maky la conoció hace muchísimos años, cuando Mía tenía 7 meses, coincidimos en una reunión y estaba María José con su marido y ahí coincidimos, hablamos, platicamos, convivimos unos minutos", contó en una charla en YouTube con la periodista Matilde Obregón.

Juan se sincera sobre lo mucho que estima a Maky

Así como Maky ha hablado con cariño de Juan, él también se ha referido de esta manera al hablar con ella. En dicha entrevista el actor recordó sus años de matrimonio con la madre de sus hijas. en el que además juntos hicieron realidad el sueño de formar una familia. "Fui muy feliz casado con Maky. Fui el tipo más feliz de la Tierra casado con Maky. Fue una gran compañera de viaje, Maky, una gran compañera", comentó durante la charla con Matilde. Ahora que su relación ha tomado un giro distinto, él sigue valorando la presencia de la conductora en su vida. "Nunca me va a poder sacar de su vida, yo sé que nunca la voy a poder sacar de la mía por voluntad y además porque no estoy dispuesto a perder a un ser tan valioso como Maky", comentó, para luego deshacerse en halagos hacia la madre de sus hijas. "Está más linda que nunca, definitivamente, guapísima".

Como lo ha hecho anteriormente, Juan aseguró que su separación de Maky se dio de compun acuerdo y en los mejores términos. "Siempre hemos sido amigos, nunca hemos estado peleados en realidad. Hubo un distanciamiento en el momento que nos lleva a separarnos definitivamente pero no hay una pelea así per se, no hay un enfrentamiento", recordó. "De hecho, hay mucho cariño, salimos a comer con las nenas, pasamos un par de vacaciones juntos". agregó Juan.

