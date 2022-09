Ana de la Reguera se convierte en la paparazzi de Poncho Herrera

A inicios de este año empezaron a circular rumores que apuntaban a un posible romance entre Ana de la Reguera y Poncho Herrera, señalando que el flechazo habría ocurrido durante las grabaciones de la película ¡Viva México!, en la que ambos participaron. El actor anunció en diciembre pasado el fin de su relación con Diana Vázquez, madre de sus dos hijos, detallando que la decisión había sido tomada tiempo atrás, pero hasta ese momento habían decidido hacerlo público. Confirmado ya el regreso del intérprete a la soltería, no tardaron en surgir las especulaciones sobre un nuevo amor en su vida, que sería la guapa actriz veracruzana. Ante estas versiones, los dos habían optado por mantenerse al margen, con todo y que en más de una ocasión habían coincidido en eventos y lugares, alimentando los rumores de noviazgo. Fue hasta hace unos días cuando, por primera vez, Poncho compartió en su Instagram una foto junto a Ana, juntos en España, lo que reforzó aún más los rumores de un romance. Si bien no agregó mayor descripción a la imagen, el simple hecho de que publicara una selfie posando sonriente con la intérprete, fue para muchos casi una confirmación de su relación. Ahora, ha sido De la Reguera quien en sus redes sociales ha mostrado su cercanía con el actor. La actriz publicó un simpático video de Herrera, uniéndose a un famoso trend inspirado en una la canción Bandido, de Ana Bárbara, en el que se graba de incógnito a galanes. Él estaba muy concentrado preparándose para hacer ejercicio cuando notó a la paparazzi. Ana indicó que el clip no era reciente, sino más bien un TBT, además agregó un emoji de carita haciendo agua la boca, ¿será que se acerca una confirmación de esta pareja? Haz click abajo para ver el video.