Cristian de la Fuente y el gesto que no ha pasado desapercibido en sus redes sociales

En medio de la tempestad, Cristian de la Fuente tomó la palabra e hizo pública su postura. Luego de ser captado en video besando a otra mujer que no era su esposa, -esto durante su reciente visita a la Ciudad de México-, el actor expresó su arrepentimiento, asumiendo esta situación como un error que además lo hizo reflexionar sobre el impacto que esto tendría en su familia; su esposa, Angélica Castro y su hija Laura. Luego de poner fin a la polémica, también tomó medidas en sus redes sociales, un gesto que de alguna manera le ha permitido mantenerse alejado de cualquier comentario o señalamiento hacia sus acciones y su persona, detalle que no ha pasado desapercibido por quienes siguen de cerca los movimientos del chileno.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Ante el actual panorama por el que atraviesa, Cristian decidió desactivar los comentarios en su perfil verificado de Instagram, en el cual cuenta con más de un millón de seguidores. Es precisamente en esta plataforma en la que él pone al tanto a sus fans de cada uno de sus proyectos, así como de algunos acontecimientos de su entorno privado, como cuando meses atrás informó sobre el asalto que sufrieron él su hija Laura, quien resultó herida con un impacto de bala en la pierna. Por fortuna, la joven pudo salir avante de esta situación. Ahora, De la Fuente toma medidas debido a la posición vulnerable en la que se encuentra, sin que hasta el momento haya realizado nuevas publicaciones.

Fue el 26 de septiembre cuando Cristian explicó en sus redes sociales el motivo de su visita a la Ciudad de México. Sin dar más detalles, reveló que se encontraba en el país por motivos de trabajo y deseó lo mejor a todos los usuarios, quienes en su momento le manifestaron su apoyo por esta nueva etapa profesional. De hecho, horas antes de lo ocurrido, se tomó un tiempo para hablar con la prensa, espacio en el que comentó un poco de los planes que ahora lo habían traído de vuelta a la capital mexicana. “Estoy trabajando, estoy haciendo un proyecto para una plataforma… No me dejan decir mucho pero esperemos que cuando salga muy pronto a todos les guste…”, aseguró.

VER GALERÍA

Las palabras de Cristian tras su polémico video

Debido al revuelo que provocó la difusión del video en donde Cristian de la Fuente aparece besando a una mujer que no es su esposa, el actor rompió el silencio para hacer público su mensaje, admitiendo el error que cometió. “Una mujer se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video ayer. Es un error de borracho, de tonto…”, dijo para la emisión En Casa con Telemundo, a través de un mensaje que fue leído en el programa televisivo.

Así mismo, De la Fuente habló de las consecuencias que traen consigo estas circunstancias, especialmente por el impacto que esto puede tener en su familia. “Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad”. Hasta el momento, Angélica Castro, pareja del intérprete, no se ha pronunciado al respecto, aunque fue notorio para muchos que en medio de la polémica ella lo dejó de seguir en las redes sociales. Ella también continúa muy activa en las plataformas, dando difusión a sus compromisos de trabajo en Chile, los cuales ha llevado a cabo sin ningún contratiempo, según ha dejado ver en sus historias de Instagram, espacio en el que además ha compartido algunas rutinas de ejercicio.

VER GALERÍA