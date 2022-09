MacKenzie, la exesposa de Jeff Bezos, se divorcia a un año de su nuevo matrimonio

En enero del 2019, se dio a conocer que Jeff Bezos, fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo, se divorciaba de su esposa MacKenzie Scott después de 25 años de matrimonio. La noticia tomaba a todos por sorpresa, no solamente MacKenzie había sido su roca durante los duros años de la creación del imperio digital, sino que había todo tipo de especulaciones alrededor de la fortuna del magnate. Y no era para menos, sobre todo después de que se supiera que la pareja no había firmado un acuerdo prenupcial cuando comenzaron su relación. El divorcio y sus respectivas negociaciones llegaron, convirtiendo a Mackenzie en la 22° mujer más rica del mundo, pero la autora no se dormiría en sus laureles. La filántropa se comprometió a donar la mayor parte de su fortuna. Con el paso del tiempo y el establecimiento de la relación de Jeff con Lauren Sanchez, llegó un nuevo amor a la vida de MacKenzie y su respectivo matrimonio, el cual solamente un año después, ha llegado a su fin.

A diferencia de su primer divorcio, en esta ocasión no hay tanta especulación alrededor de la división de su fortuna y es que según reportan medios locales, la pareja firmó un contrato previo al matrimonio. Las primeras noticias de la separación llegaron a través del New York Times, dejando saber que MacKenzie fue quien solicitó el divorcio a Dan Jewett en la corte del Condado de King en el estado de Washington, en el que vivía desde su relación con Bezos.

Si algo ha cambiado desde su primer matrimonio, no solamente es el enorme crecimiento de su fortuna tras su primer divorcio, sino el conocimiento de la necesidad de un acuerdo prenupcial para proteger sus bienes. Esto ha quedado claro después de que el Dailymail reportara que no se conocerán los detalles de la repartición de bienes, pues la pareja firmó un contrato previo al matrimonio, dejando claro qué corresponde a cada uno de ellos. El contrato que firmaron es la figura legal que actúa como un acuerdo prenupcial en el estado de Washington, y protege a los involucrados de que lo decidido sea conocido de forma pública.

De acuerdo con el tabloide británico, según los registros de la corte, no hay planes para que MacKenzie pague manutención a Dan. También queda establecido que la separación de bienes y deudas se darán según el contrato que firmaron previamente, de la misma manera que los costos del divorcio se dividirán.

La fortuna de Mackenzie y sus planes para ella

Tras su divorcio con Bezos, aunque se llegó a pensar que podía quedarse con exactamente la mitad de la fortuna de uno de los hombres más ricos del mundo, MacKenzie terminó con una fortuna de 36 mil millones de dólares. A pesar de su nuevo estatus como una de las mujeres más ricas del mundo, desde el primer momento, MacKenzie decidió comprometerse a donar la mayor parte de su fortuna a través de las promesas del Giving Pledge iniciadas por Melinda Gates en algún momento.

Fiel a su palabra, hasta el momento MacKenzie ha donado alrededor de 12 mil millones de dólares a un sinfín de caridades, dedicando su vida a la filantropía. Tras su divorcio, su esposo estaba englobado en este compromiso, pero hace unas semanas desapareció de las plataformas de la autora, y ahora se sabe por qué. Fue precisamente a través del portal de Giving Pledge que MacKenzie dio a conocer su matrimonio en el 2021, pero no se espera que haga lo propio con su separación.

