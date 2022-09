Paola Rojas descarta vivir en pareja de nuevo: 'Cada quien lo que le funciona'

Con una impecable carrera de años, Paola Rojas ha sido sin duda un ejemplo de empoderamiento para muchas mujeres. Con su inteligencia y preparación, la conductora del noticiero de Al Aire ha logrado hacerse de un nombre en el periodismo. Paralelo a esta faceta de su trabajo, la comunicadora ha mostrado su lado más personal humano y vulnerable en Netas Divinas, espacio en el que, en un ambiente relajado e íntimo, comparte a menudo detalles de su vida más allá del ámbito laboral. Su experiencia en el amor y las relaciones de pareja han sido uno de los temas que ha abordado junto a sus compañeras en dicho programa, en el que incluso se ha abierto para hablar de la difícil situación que rodeó una separación años atrás. Paola, quien recientemente aseguró estar plena en su vida sentimental, ha confesado ahora que aunque está muy feliz, no tiene entre sus planes próximos vivir en pareja y explicó las razones.

En la más reciente emisión de Netas Divinas, la conversación giraba justamente en torno al tema de la vida en pareja, sus implicaciones y lo difícil que puede resultar para quienes, tras una separación, ya se han acostumbrado a disfrutar de su propio espacio. En su oportunidad, Daniela Magún compartió que en el pasado, durante su noviazgo con el padre de sus hijos, los dos eran vecinos y disfrutaban mucho el tiempo juntos viviendo cada uno en su propio departamento. Al ver que Paola estaba de acuerdo con las ventajas de este estilo de vida, la cantante le lanzó una pregunta: "¿Tú crees que hoy podrías volver a vivir con alguien?". Y antes de escuchar la respuesta de su compañera, la integrante de Kabah confesó que en su caso ella no se vislumbraba viviendo con un galán nuevamente, tanto ahora que tiene a sus hijos adolescentes en casa, como en un futuro cuando ellos partan del nido.

Ante este planteamiento, la periodista explicó las razones por las que ella considera que vivir con alguien podría no ser la mejor decisión en este momento. "Los míos (están) a 15 minutos de entrar a esa etapa (adolescencia) que no es fácil, y yo también entraré a una etapa hormonal que tendrá también sus dificultades y entonces a eso además súmale un señor, con otra educación, otra formación, seguramente con otros hijos, entonces también implica el ex de aquí, el ex de allá, son muchos jugadores, qué desastre", expuso Paola. "Yo creo que se puede vivir muy bien acompañada, sin embargo en tu casa, tú sola, con tus reglas... Cada quien lo que le funciona", agregó. "Creo que yo lo veo muy parecido a ti", dijo refiriéndose a Daniela, quien al igual que ella se divorció hace unos años.

No obstante, al explicar su postura ante la posibilidad de vivir nuevamente en pareja, Paola prefirió no dar detalles sobre su vida sentimental ni mencionar explícitamente a su galán. Se sabe que la comunicadora está en una relación de pareja con un empresario argentino, pues en más de una ocasión han sido captados juntos. No obstante, ella se ha inclinado por ser ser discreta y mantener lo más lejos posible de los reflectores este aspecto personal. Hace apenas unos días, la titular de Al Aire hablaba de la etapa de plenitud que vive ahora y de su decisión de reservarse para sí misma los detalles. Paola se sinceró sobre la manera en que ha decidido llevar los asuntos relacionados con el corazón, especialmente lejos de la mirada pública, algo que sin duda es muy importante para ella. "La verdad es que yo no he abierto esa puerta, sí procuro en ese sentido ser (privada). Trato de cuidar mi privacidad", comentaba en entrevista para el programa Hoy. No obstante, dijo estar consciente de que, en su papel de figura pública, es común estar expuesta constantemente. "Hay cámaras en todas partes, hay cámaras en el aeropuerto y me encuentro a colegas en muchos lugares. Han visto con quien viajo y quien me acompaña y pues es así", comentó.

¿Se volvería a casar?

Firme en su postura de guardarse para sí misma los detalles de su relación, en dicha entrevista Paola se limitó a compartir que se encuentra plena en los asuntos del corazón. "Estoy contenta. Parece que lo que toca es agradecer, yo estoy agradecidísima, estoy feliz con la realidad y con el momento que estoy viviendo ahora", comentó. Sin embargo, aunque la comunicadora aseguró sentirse realizada en estos momentos, confesó que la idea del matrimonio no es algo que tenga entre sus prioridades. "No me lo puedo ni imaginar en este momento, no pienso en matrimonio para nada, la verdad", confesó la periodista, quien hace cuatro años se separó de Luis Roberto Alves Zague, padre de sus hijos. Esta ruptura fue muy difícil para Paola, ello debido a la delicada y mediática situación que la rodeó, y que la dejó muy expuesta.

