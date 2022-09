Elizabeth Gutiérrez reacciona a las especulaciones sobre su relación con William Levy

A inicios de este año, William Levy sorprendía a propios y extraños al publicar un críptico mensaje en el que a todas luces parecía referirse al fin de su relación con Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus dos hijos. Sin embargo, un día después, el actor decidió retirar su publicación, comenzando así una ola de rumores y especulaciones alrededor de su vida de pareja, pues hasta ahora, ninguno de los dos se había referido a esta situación de forma directa, aunque el guapo cubano recientemente pedía en sus redes sociales de manera tajante que dejaran de cuestionarlo respecto a la vida de Elizabeth. Es por eso que la actriz ha decidido tomar la palabra y tras meses de especulaciones ha dado un poco de luz en este tema, aunque como siempre, procurando no entrar en mayores detalles que pudieran provocar un malentendido.

Fue durante una charla que sostuvo con el periodista colombiano Lucho Borrego, para su programa ¡Siéntese quien pueda!, que la intérprete abrió su corazón para hablar de la etapa de vida en la que se encuentra y de la forma en la que ha hecho frente a todas las especulaciones que se han hecho a raíz de que William publicó aquel mensaje que para nadie pasó desapercibido. “Sí me ha tocado mucho leer titulares que no tienen nada que ver con lo que estoy viviendo”, comentó la intérprete al referirse a la forma en la que la prensa ha abordado esta situación, dejando en claro que, en ocasiones las cosas que se dicen en los medios distan mucho de la realidad. “No puedes juzgar a una pareja. Se pelean y reconcilian en cuestión de un día”, agregó sin entrar en detalles.

Es por eso que su entrevistador quiso ahondar más en el tema, por lo que no dudó en cuestionar a la intérprete sobre su actual relación con el padre de sus hijos, quien desde hace unos meses se encuentra en España grabando la serie Montecristo, recibiendo una tajante respuesta de su parte. “Lo que yo hablo con él siempre se va a quedar ahí”, señaló la madre de dos, quien aprovechó el momento para dejar clara su postura de mantenerse siempre discreta con los detalles de su vida privada. “Y no es que no hable porque no tengo nada que decir, tengo mucho que decir, pero no es mi estilo, mi estilo es de verdad arreglar mis cosas dentro de mis cuatro paredes”, comentó.

Fue entonces que el presentador intervino para cuestionarla sobre cómo están las cosas al interior de esas cuatro paredes: "¿Y las cosas dentro de tus cuatro paredes están en este momento arregladas, están bien? ¿Cómo te sientes, estás feliz?", le preguntó entonces Borrego, a lo que Elizabeth respondió: “En cualquier etapa yo siempre me siento realizada, satisfecha con todo. Creo que llegas al punto de tu vida en el que dices ‘estoy contenta, pase lo que pase, estoy tranquila’”.

Sus hijos, la prioridad de Elizabeth

Para la hermosa actriz siempre ha sido muy importante mantener el balance al interior de su vida familiar, por lo que en medio de esta situación ha procurado mantener alejados a sus dos hijos de toda la polémica que la ha envuelto a ella y a Willia, justificando así también el por qué ha decidido ser tan discreta a la hora de hablar de su relación con el actor. "Proteger a mis hijos, protegernos porque creo que ya estamos con tantas miradas encima que yo no quiero ni siquiera abrir un huequito para dar esa entrada a que insulten, a que pregunten, a que manden mala vibra, o sea no”, expresó.