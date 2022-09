¿Qué hace Macarena Achaga en París?

Con la emoción que provoca cumplir un sueño, anoche Macarena Achaga protagonizó una de sus veladas más especiales al asistir a la Fashion Week París con la firma Etam. Ilusionada por formar parte de esta marca que la eligió como imagen en México, la argentina compartió con HOLA.com México algunos detalles de esta inolvidable experiencia que compartió con un grupo de destacadas mujeres de todas partes del mundo. Más sincera que nunca, nos habló de cómo su relación con esta marca comenzó desde hace unos meses que estuvo en París trabajando en un proyecto actoral: “Es curioso porque ahora que estuve grabando la nueva serie que se llama Travesuras de la niña mala, en París, me tocó pasar muchas veces por delante de esta tienda que me parecía magnífica, particularmente me llamaba la atención”, nos confesó.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Su gusto por la firma coincidió con que, meses después, se convertiría en una de las asistentes al desfile en la Semana de la Moda de la ciudad: “No sé si son cosas del destino, uno ve y lo atrae, pero realmente, qué tanto fue una señal ese lugar que me llamó la atención antes de trabajar con ellos”, reflexionó la argentina. Por esta razón, cuando recibió la invitación de Etam de formar parte de este importante evento de moda internacional, no lo dudó ni un segundo, hizo sus maletas y regresó a París: “Cuando me propusieron hacer este viaje, siempre creo que la experiencia de hacer un Fashion Week es algo que uno tiene que tratar de vivir en la vida, porque esas cosas no te las pueden contar, las tienes que vivir”, reconoció.

VER GALERÍA

Macarena admitió que las anécdotas que experimentó las guardará con mucho cariño en su memoria: “Bajarte de un avión, correr, literal esta vez tuvimos que tomar unas motos para llegar al llamado, fue toda una aventura y vale la pena vivirlo”. Esta pasarela impactó de manera muy positiva a la novia de Juanpa Zurita y así lo explicó: “Fue un desfile que me recordó un poco de chica el ver estas mujeres que admiraba en la pasarela y también me dio mucho gusto que el modelo de mujer perfecta está cambiando, porque una mujer perfecta es una mujer real, una mujer que tiene la belleza particular y única de simplemente ser mujer en la forma que sea”.

Orgullosa de formar parte de la diversidad

Para Macarena lo más especial de su participación en la Fashion Week de París fue darse cuenta cómo ha cambiado la industria para incluir a todos las mujeres: “Lo que más me impactó de trabajar con Etam es ver la diversidad de mujeres en todos sus momentos, me tocó ver mujeres que tiene una voz súper importante desfilar, me tocó ver mujeres que tienen diferentes cuerpos, distintas formas, incluso una mujer que estaba embarazada me pareció increíble honrar todas las versiones de nosotras, las que viven en cada una y las del resto, aunque no las conozcamos, tener la capacidad de ver todas las versiones diferentes de mujeres hermosas que tiene este mundo”.

VER GALERÍA

En ese sentido, la velada en la que modeló para Etam estuvo cargada de una energía muy poderosa en la que el mensaje de inclusión y aceptación se convirtió en el tono del desfile: “Fue muy conmovedor verlas a todas desfilar, se sintió como una energía femenina muy enaltecida, una energía como de unión eso me gustó mucho”. La argentina reconoció que ahora más que nunca está enfocada en continuar trabajando en su amor propio: “Siempre pienso que todas las pequeñas o grandes luchas que tenemos como mujeres en la industria del entretenimiento, actuación, del mundo en general tiene que empezar en querernos y apoyarnos entre nosotras”, puntualizó.