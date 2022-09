Más sincera que nunca, Michelle Salas habla del problema que tuvo en la piel

Tal como lo prometió hace unos días, Michelle Salas ha regresado a la dinámica con la que comenzó su carrera como influencer en la que las conversaciones con sus seguidores eran una constante. En ese sentido, la hija de Stephanie Salas, ha querido retomar la sinceridad con la que se presentó ante su comunidad virtual y ha comenzado hablando de un tema muy personal, se trata de la reacción que tuvo su piel luego de que se realizó un tratamiento en el rostro. Como pocas veces, Michelle mostró su lado más vulnerable y compartió imágenes de los brotes que afectaron su rostro y una de sus manos. Luego de un mes tratando esta reacción, la influencer habló de esta situación que la tomó por sorpresa.

A través de sus historias de Instagram, Michelle contó: “Ya estoy mucho mejor gracias a Dios”, comenta en un video donde mostró el avance en su piel. En otra foto, escribió: “'Se acuerdan que les conté que me salió una reacción en la cara?, pues llevo un mes con las cremas y el antibiótico que me mandaron y ya estoy mucho mejor”, se lee en otro post. La influencer fue más allá y publicó una imagen de cómo comenzó la reacción: “Esto fue lo que me salió en la cara al principio, pero después se puso peor, porque cada uno de los puntitos que ven se empezaron a inflamar. Por esta razón me mandaron un antibiótico por dos semanas que me ayudó a que estos no brotaran y se volvieran un verdadero problema”, añadió.

Michelle relató que la reacción no apareció únicamente en el rostro, la experta en moda también compartió una imagen de uno de sus brazos lleno de pequeños brotes: “Creo que nunca les enseñé, pero también me salió en el brazo, rarísimo. Nunca me había pasado algo así”, informó. Para la influencer ha sido muy retador enfrentar esta situación, sobre todo porque uno de los pilares de su carrera está enfocada al cuidado de su piel, en varias ocasiones, ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir su rutina de skin care, razón por la que también consideró importante hablar públicamente sobre esta situación. Por otra parte, también reveló los productos que le han estado ayudando para que su piel luzca tan radiante como de costumbre.

Además de dar a conocer detalles de esta situación, Michelle también compartió con sus seguidores una imagen después de su entrenamiento, una actividad que, aunque a veces le cuesta trabajo, es parte de su agenda diaria: “Martes. Aunque cuesta motivarnos ya estás ahí te sientes increíble. Cuerpo y mente felice”, se lee en su feed. En otra publicación, Salas habló de la importancia de consentirse: “Tómense el tiempo para ustedes mismos, para encontrar la paz y la claridad. Haz algo bueno por ti todos los días, porque lo mereces. Somos humanos, no robots. El tiempo no tiene precio y cómo lo gasta determina lo que será tu vida”, se lee en otro post.

Su regreso a las redes sociales

Después de una época de muchos viajes que incluyó su visita a México para formar parte del homenaje que le hicieron en Bellas Artes a su bisabuela Silvia Pinal, Michelle regresó a su departamento en Nueva York desde donde se sinceró con sus seguidores acerca de cómo ha estado manejando en los últimos meses sus redes sociales: “No sé qué es, últimamente el tema de Instagram lo siento diferente, como que me cuesta trabajo, porque no estoy haciendo lo que hacía antes que era hablar todo el tiempo, compartía anécdotas, tenía esa conversación que hoy en día siento que ya no tengo. Me quedé pensando por qué no estoy haciendo lo que hacía antes que es mi esencia y lo que me ha ayudado todos estos años a lograr muchas cosas”, explicó la influencer quien ofreció una disculpa a sus seguidores por haber dejado de lado sus tradicionales conversaciones con ellos.