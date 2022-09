Ale Capetillo revela por qué no ha podido regresar a México

A punto de llegar al medio millón de seguidores en Instagram, Ale Capetillo reapareció en Instagram luego de unos días de ausencia: “Ya saben que nunca me voy más de 3 días, siempre regreso”, le confesó a su comunidad virtual. A casi dos años de haberse mudado a Madrid para seguir su sueño en la industria de la moda, la joven se sinceró con sus fans y reconoció que en los últimos días ha estado extrañando mucho a su familia, sobre todo porque se acerca su cumpleaños número 23, una fecha que, por segundo año consecutivo pasará alejada de los suyos. Más sincera que nunca, la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo contó que en los últimos días incluso ha soñado que toma un vuelo y se reúne con su familia; sin embargo, por motivos de trabajo, no podrá venir a nuestro país.

Antes de contarle a sus seguidores sobre sus ganas de viajar a nuestro país, Alejandra explicó por qué ha estado ausente en redes sociales: “Los últimos dos días han sido de no parar, anormal, literalmente no he parado, ubican cuando se les pasan los días así como si fueron minutos los días, tal cual, ni siquiera siento las horas”, explicó. A pesar de la carga de trabajo, la joven procura mantenerse comunicada con su comunidad en Instagram a la que le prometió estar más presente: “Ya regresé, era un pequeño break, para que vean en qué ando, pero sí he estado full de trabajo, pero estamos de regreso”, explicó. Ale aseguró que durante estos días ha tenido un sueño muy recurrente que tiene que ver con su familia en México.

Aunque está feliz trabajando para una marca española, Ale reconoció que en los últimos días ha echado mucho de menos a los suyos: “Buena ya que estamos aquí en el chisme, les quería contar, no saben, he soñado por los últimos dos días, que han estado súper cansado para mí, yo creo que subconscientemente estoy soñando con lo que les voy a contar, porque necesito regresar a mi nido, estoy tan cansada que, mi cuerpo subconscientemente, como que está tratando de ir a un lugar de paz y tranquilidad y eso es mi nido, o sea, México”, reconoció. Ale contó que son tantas sus ganas de reencontrarse con los suyos que este deseo se ha manifestado en sus sueños: “He soñado los dos días que, literal, tomo un vuelo y me voy a México, es una señal chicos, me tengo que ir a México, tengo que ir a visitar, me urgen ver a mi familia, llevo un año y cacho sin ir a México, neta necesito ir a México”.

Aunque tiene muchas ganas de viajar a nuestro país, Ale explicó por qué, por el momento, no podrá cumplir ese deseo: “El tema es que si me voy a México necesito al menos como 15 días de vacaciones y no me puedo dar el lujo de darme 15 días de vacaciones, esta chica trabaja, no puedo irme 15 días de vacaciones, entonces no sé”, explicó. La influencer adjudicó este sentimiento a que pronto celebrará su cumpleaños: “Ya me está pegando cañón que ya va a ser mi cumpleaños en un mes, va a ser mi segundo lejos de mi familia y eso a mí me trauma, porque yo soy la más hogareña, familiar, todos mis cumpleaños los paso con mi familia, todos, todos”, explicó. Aprovechó para recordar cómo la celebraron los Capetillo el año pasado: “El primero que pasé lejos de casa fue el año pasado y me traumó. Me dio mil felicidad que me marcaran y todo, pero a la vez de verlos por Facetime a todos poniéndome Las Mañanitas, fue tristísimo”.

Un año sin ver a su familia

En los casi dos años que Ale lleva viviendo en Madrid, la joven ha visitado nuestro país en una ocasión, situación que la hace extrañar más que nunca a su familia: “Súmenle que llevo un año sin verlos, ¿no se trauman?, yo estoy traumadísima, sé que hay gente que ha pasado más tiempo sin ver a su familia y mis respetos, me urge ver a mi familia”. La joven reconoció que los últimos días ha tenido que lidiar con la nostalgia y compartió cómo hace para sobreponerse: “Se vale estar triste, se vale algunos días asumir el sentimiento, porque yo antes negaba el sentimiento, era como: ‘No, no extraño’, está bien aceptar que extrañas, que estás triste, está bien, pero sigue para delante, ya llegará el día en que puedas ir y pues ya está”, finalizó.