Alejandra Guzmán rompe el silencio tras su caída sobre el escenario: 'Se me salió la cadera'

Estos meses han sido de constante trabajo y de compromisos para Alejandra Guzmán, quien fue una de las estrellas elegidas para actuar durante la gala de la Herencia Hispana, celebrada en el Centro Kennedy de la ciudad de Washington. Sin embargo, la integrante de la dinastía Pinal atravesó por un instante complicado, cuando en plena presentación sufrió una caída sobre el escenario, viéndose imposibilitada para ponerse de pie. De inmediato, parte del equipo que la acompañaba reaccionó para brindarle apoyo, y se dice que debido al incidente fue trasladada al hospital. Reportes indican que la intérprete fue evacuada del lugar en una ambulancia, por lo que desde entonces su público ha permanecido muy pendiente de cualquier reporte.

Alejandra subió al escenario para interpretar el tema Mala Hierba. En uno de los videos que se viralizó en cuestión de minutos, se observa a la intérprete dirigir algunas palabras antes de empezar a cantar, al mismo tiempo en que la banda que la acompaña toca los primeros acordes de la canción. En las imágenes, la Guzmán se deja ver caminando micrófono en mano, para luego ejecutar algunos pasos de baile. De inmediato, se percibe cómo se desploma sin poder levantarse, por lo que en ese instante el público le brindó un aplauso, manifestándole de esta manera su respaldo tras el complicado momento.

A través de las redes sociales de Alejandra, se dio a conocer que se encuentra estable. Además, se informó qué fue lo ocurrió durante la velada en la que tuvo que ser suspendida de manera inmediata y la cual espera retomar en 2023. “Como siempre, la Guzmán estaba dándolo todo sobre el escenario cuando perdió el equilibrio. Fue transportada al hospital de la Universidad George Washington, donde fue tratada y dada de alta anoche. La Reina del Rock Latino está otra vez de vuelta, aunque un poco afectada por lo ocurrido. Agradece a todos sus fans por los miles de mensajes de apoyo y preocupación".

Así mismo, se reiteró que se buscará que Alejandra vuelva a la gala en 2023. “La Hispanic Heritage Foundation espera poder invitar a Alejandra Guzmán a la gala del 2023 para que termine su actuación. La cantante está deseando regresar y brindarles a sus fans una experiencia aun más inolvidable el año que viene”, se puede leer en el texto. Por supuesto, las reacciones han sido inmediatas, pues los fans han enviado palabras de aliento a la intérprete, quien suele mantenerse muy cercana a sus seguidores en todo momento sin que esta sea la excepción.

Alejandra Guzmán explica lo que le ocurrió

Como era de esperarse, Alejandra Guzmán se refirió a lo ocurrido a través de un audio en sus historias de Instagram, espacio en el que explicó cómo se encuentra de salud tras ser trasladada al hospital. “Hola, gracias a todos por preocuparse por mí, por tantos recados de bendiciones. Los quiero mucho y nunca pensé que en el Kennedy Center me fuera yo a caer. Se me salió la cadera pero ya la tengo adentro otra vez. Me duele un poco pero es parte de lo que pasa en los escenarios y les agradezco. No se preocupen, todo está bien, yo estoy caminando, estoy recuperándome y los quiero mucho y va a haber rock and roll para mucho más”. Así mismo, ella ha anunciado una fecha para diciembre, por lo que continuará trabajando en cuanto se recupere.

