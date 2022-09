Hailey Bieber niega haber sido la tercera en discordia entre Selena y Justin: ‘Nunca haría algo así’

Desde que Hailey Baldwin comenzó a salir con Justin Bieber se convirtió en el blanco de críticas por parte de los fans del cantante y de su exnovia, Selena Gomez, quienes en varias ocasiones la señalaron como la responsable de que la relación entre ellos haya terminado. Por años, la modelo guardó silencio y lidió en privado con la polémica. Dando lecciones de sinceridad, la esposa del cantante decidió que era momento de exponer su verdad y por primera ocasión abordó este tema durante su participación en el podcast Call Her Daddy donde le contó a la presentadora Alexis Cooper que no se metió en la relación de su marido y la intérprete de Lose You to Love Me: “Nunca he hablado de esto, jamás”, confesó Hailey.

Sin rodeos, Alexis Copper cuestionó a la modelo: “Hailey, ¿Estuviste alguna vez con Justin románticamente al mismo tiempo que ella?” a lo que la esposa de Bieber respondió con un: “No, ninguna vez”. Por primera ocasión, explicó en qué contexto se dio su relación: “Cuando él y yo comenzamos a salir, vamos a decirlo de esta forma: Cuando él y yo comenzamos a vernos o cualquier cosa similar, él nunca estuvo en una relación, nunca, en ningún punto. No es mi personalidad arruinar la relación de otra persona. Nunca haría algo así, fui criada mejor que eso. No estoy interesada en hacer eso y nunca lo estuve”, aseguró. La modelo aseguró que, al inicio, su relación con Justin fue intermitente: “Creo que hay situaciones en las que puedes tener idas y venidas con alguien. Pero incluso esa no era la situación, puedo decir con seguridad que nunca estuve con él mientras estaba en una relación con alguien, eso es todo”.

Hailey hizo referencia a la época en la que se comprometió con él y aclaró que lo suyo comenzó mucho antes: “He estado involucrada con él desde los 18 años, la línea de tiempo que se pone en duda es respecto a nosotros volviendo y comprometiéndonos, mientras él pasó tiempo con su ex antes de eso”, puntualizó. Fue en ese periodo de tiempo que los fans la comenzaron a atacar: “Entiendo cómo puede verse desde afuera. No estábamos en una relación en ese tiempo, pero obviamente hay una larga historia ahí, pero no es mi relación, no tiene nada qué ver conmigo y respeto mucho eso, pero sé que cerró un capítulo”, aseguró. Hailey aseguró que tiene la certeza de que cuando volvieron, él y Selena habían terminado definitivamente: “Como mujer nunca iniciaría una relación con alguien, comprometerme y casarme, pensando en el fondo de mi mente: ‘Me pregunto si realmente eso está cerrado’. Sé que la razón por la que pudimos volver y estar juntos fue porque estaba más que cerrado”.

Hailey fue muy cautelosa a la hora de referirse a la historia de Selena y Justin: “Es difícil hablar sobre esto, porque no quiero referirme sobre ninguna de las dos partes, porque fue su relación y de verdad respeto eso profundamente, pero sé lo que sucedía cuando nosotros volvimos y sé lo que tenía que pasar para que volviéramos de una manera sana y creo que fue la decisión más madura y sana que él podría haber hecho y respeto eso”. La modelo reveló que tras su boda con el cantante tuvo comunicación con Gomez y que las cosas entre ellas están bien: “Es por eso que digo que todo es respeto y amor. Todos a nuestro alrededor saben qué pasó y estamos bien. Pudimos dejar atrás eso con claridad y respeto, entonces, está bien”. Para la esposa de Justin ese es un capítulo superado: “Me ha traído un montón de paz. Estoy como: ‘Sabemos lo que pasó', es lo que es, nunca podría corregir cada narrativa y habrán nuevas (narrativas) que vendrán. Nunca terminará, por eso llegué al punto donde es por eso que nunca hablé mucho sobre esto”, comentó.

Hailey aprendió a lidiar con el hate

La modelo reconoció que a pesar de que ella sabe la verdad sobre su relación sí ha sido complicado lidiar con los ataques de los fanáticos: “Trata de explicar cómo se siente tener a millones de personas en contra de tu relación. ¿Cómo se siente eso en el día a día para ti?”, le preguntó Copper a lo que Bieber respondió: “Siento que la mayor parte creo que es triste. Es triste estar en contra de la felicidad de alguien. Creo que es triste no desear a alguien el bien. Me molesta cuando a la gente no les agrado solo por rumores que han escuchado, con las ideas que han inventado o cosas que han visto, me pone triste. Pero creo que he llegado a un punto en que no hay manera de que tú existas como persona y que todos te amen”. Admitió también cómo se ha sentido en su momento más bajo en torno a esta situación: “Cuando las cosas se ponen bastante oscuras y comienzas a tener pensamientos sobre que no vale la pena o que no quieres estar más aquí. Para salir de eso creo que es muy importante tener una red de apoyo, es lo más importante”, compartió la modelo.