'Cometí un error', las palabras de Cristian de la Fuente tras su polémico video

Aunque Cristian de la Fuente suele ser muy discreto con su vida privada y solo comparte con sus fans algunos detalles de lo que sucede al interior de su intimidad, el actor se ha visto envuelto en la polémica en los últimos días, luego de que se difundiera un video en el que se le puede ver besando a una mujer que no era su esposa, durante una comida en un restaurante de la Ciudad de México. Una situación que sin duda lo ha puesto en una posición un tanto vulnerable y de la que se ha hecho responsable a través de un mensaje que ha enviado a un medio de comunicación, en el que plenamente consciente de sus acciones, ha aceptado su error y se ha mostrado arrepentido.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue el programa En Casa con Telemundo el encargado de difundir el comunicado de Cristian durante su emisión del pasado 27 de septiembre. Palabras en las que el actor se ha mostrado sumamente sincero, y con las que ha querido poner fin a la polémica que lo ha rodeado a lo largo de los últimos y días. "Cometí un error", reconoció. "Una mujer se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video ayer. Es un error de borracho, de tonto", agregó el intérprete de acuerdo con el show encabezado por Andrea Meza.

El intérprete finalmente se mostró arrepentido de sus acciones, mostrando cierta preocupación por el daño que toda esta situación pudo haber generado en el corazón de su mujer, Angélica Castro, y de su hija Laura. “Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad”, concluyó.

VER GALERÍA

¿Qué ha dicho la esposa del actor?

Cabe destacar que hasta el momento Angélica Castro se ha mantenido lejos de la polémica y no ha emitido ninguna opinión al respecto. De hecho, en medio de la polémica, la presentadora se ha mantenido activa en redes sociales, en donde su última publicación se le puede ver tomando el sol en bikini, abrazando a uno de sus perritos en el jardín de su casa. Además, en sus historias ha compartido algunos detalles de su trabajo y de las actividades que realiza en él.

Por otro lado, el pasado 26 de septiembre, día en el que el programa Primer Impacto difundió las imágenes de la polémica, lo cual habría ocurrido el pasado 15 de septiembre en el restaurante La Única, de la Ciudad de México, en donde estuvo acompañado de otros amigos, como lo es el actor y conductor Juan Soler, Angélica realizó un live a través de su perfil de Instagram, pero evitó hablar sobre el tema. Además, algunos fans del actor han podido comprobar que Cristian y su esposa ya no se siguen en sus respectivas redes sociales, lo que sin duda ha llamado la atención de sus seguidores, quienes se preguntan si ha sido a raíz de esta situación o en realidad no se seguían desde antes.

VER GALERÍA